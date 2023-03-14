Росія в минулому році накопичила в офшорах рекордну суму резервів – Bloomberg

Ці активи вже стали мішенню для накладання на них санкцій, інформує ZN.ua.

У минулому році Росії, завдяки продажу своїх товарів на експорт, вдалося накопичити надприбутки у офшорах на загальну суму $227 мільярдів. За оцінкою Bloomberg, близько $80 мільярдів з цих коштів зберігається у вигляді готівки, нерухомості та інвестицій у філіали за кордоном.

"Через затримку Європи з націлюванням на енергетичний сектор Росії Кремль зміг накопичити один із найбільших профіцитів поточного рахунку в своїй історії. Це де-факто нівелювало ефект замороження активів центрального банку в березні 2022 року, оскільки Росія могла повернути втрачене", – сказала Марія Шагіна, економіст Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Великобританії.

Однак враховуючи обмеженнями на експорт нафти, які фактично нещодавно набули чинності, профіцит поточного рахунку РФ різко скоротився. Центробанк Росії прогнозує його на рівні $66 млрд цього року, $48 млрд – у 2024 році і $41 млрд – у 2025 році.

Крім того, на думку видання, будь-які нові прибутки, накопичені за кордоном, можуть зробити їх ціллю для санкцій, особливо якщо кошти державні. Російський уряд є акціонером багатьох найбільших російських експортерів, хоча встановити власника грошей стало важче.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Электроэнергия в Украине подорожает уже в апрелеЭлектроэнергия в Украине подорожает уже в апреле
«Енергетична суверенність»: Польща вперше самостійно доставила собі скраплений газ«Енергетична суверенність»: Польща вперше самостійно доставила собі скраплений газ
Ціни на квартири з первинного ринку: стало відомо, як вони виросли під час війниЦіни на квартири з первинного ринку: стало відомо, як вони виросли під час війни
Квартири у Києві за $20 тисяч: що можна купити у столиці за зовсім невеликі грошіКвартири у Києві за $20 тисяч: що можна купити у столиці за зовсім невеликі гроші
Ілон Маск припустив покупку збанкрутілого Silicon Valley BankІлон Маск припустив покупку збанкрутілого Silicon Valley Bank
Блок рекламы


Похожие новости
Нижче за довоєнні показники: вчені спрогнозували врожай зернових в Україні у 2023 роціНижче за довоєнні показники: вчені спрогнозували врожай зернових в Україні у 2023 році
Росія дедалі менше експортує зброю через війну проти України та санкції – SIPRIРосія дедалі менше експортує зброю через війну проти України та санкції – SIPRI
Влаштувати новий Голодомор: для чого Росія усіює бомбами і снарядами українські поля – NYTВлаштувати новий Голодомор: для чого Росія усіює бомбами і снарядами українські поля – NYT
Понад 2 трильйони гривень: саме на таку суму Росія нанесла шкоди довкіллю УкраїниПонад 2 трильйони гривень: саме на таку суму Росія нанесла шкоди довкіллю України
Війна не перешкода: росіяни використовують Британію для пограбування України – BloombergВійна не перешкода: росіяни використовують Британію для пограбування України – Bloomberg
The Economist: Росія знайшла спосіб фінансувати свою сіру торгівлю нафтою в обхід санкційThe Economist: Росія знайшла спосіб фінансувати свою сіру торгівлю нафтою в обхід санкцій
Вкрадену нацистами картину Кандинського продали за рекордну сумуВкрадену нацистами картину Кандинського продали за рекордну суму
Індія купує нафту РФ значно дешевше за встановлену Заходом стелю цін — BloombergІндія купує нафту РФ значно дешевше за встановлену Заходом стелю цін — Bloomberg
Росія відправляє нафту на зберігання в Африку через скорочення кола покупців — BloombergРосія відправляє нафту на зберігання в Африку через скорочення кола покупців — Bloomberg
У 2022 році будівництво нового житла в Україні впало на 38% — ЛУНУ 2022 році будівництво нового житла в Україні впало на 38% — ЛУН
Последние новости
Подгружаем последние новости