Росія в минулому році накопичила в офшорах рекордну суму резервів – Bloomberg

У минулому році Росії, завдяки продажу своїх товарів на експорт, вдалося накопичити надприбутки у офшорах на загальну суму $227 мільярдів. За оцінкою Bloomberg, близько $80 мільярдів з цих коштів зберігається у вигляді готівки, нерухомості та інвестицій у філіали за кордоном.

"Через затримку Європи з націлюванням на енергетичний сектор Росії Кремль зміг накопичити один із найбільших профіцитів поточного рахунку в своїй історії. Це де-факто нівелювало ефект замороження активів центрального банку в березні 2022 року, оскільки Росія могла повернути втрачене", – сказала Марія Шагіна, економіст Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Великобританії.

Однак враховуючи обмеженнями на експорт нафти, які фактично нещодавно набули чинності, профіцит поточного рахунку РФ різко скоротився. Центробанк Росії прогнозує його на рівні $66 млрд цього року, $48 млрд – у 2024 році і $41 млрд – у 2025 році.

Крім того, на думку видання, будь-які нові прибутки, накопичені за кордоном, можуть зробити їх ціллю для санкцій, особливо якщо кошти державні. Російський уряд є акціонером багатьох найбільших російських експортерів, хоча встановити власника грошей стало важче.