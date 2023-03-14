ПриватБанк збільшив мінімальну суму замовлення готівкових доларів

ПриватБанк змінив умови отримання готівкових доларів. Мінімальна сума замовлення американської валюти збільшилась.

ПриватБанк збільшив мінімальну суму замовлення готівкових доларів

У Мінфіні повідомили, що клієнт ПриватБанку, зареєстрований на сайті під ніком OlegAn79, не зміг зняти зі свого рахунку 200 доларів. Чоловік залишив відгук про роботу фінансової установи, який став найкращою за підсумками лютого.

У редакції Мінфіну зазначили, що інформація від вказаного клієнта буде корисною багатьом іншим українцям. Виявляється, ПриватБанк підвищив мінімальну суму замовлення готівки до 300 доларів.

За словами автора відгуку, ще недавно він успішно замовляв та знімав по 150-250 доларів, але тепер такої можливості немає.

"550 доларів вони перестали видавати - "а тому що проблеми з готівкою". А сьогодні я раптом дізнаюся, що я не можу замовити 200 дол... Мінімальна сума замовлення - 300 USD. Чому саме 300 доларів? Ліпіть вже 3000! Щоб ніхто не міг нічого зняти! – вказав клієнт.

Коментар Приватбанку

У службі підтримки ПриватБанку підтвердили інформацію, озвучену своїм клієнтом на профільному порталі. Відзначено, що тепер мінімальне замовлення валюти справді становить 300 доларів, 300 євро та 20 000 гривень. Представники банку підкреслили, що можна перевести в готівку суми і без попереднього замовлення, якщо в касах є гроші.

Курс долара у ПриватБанку

Сьогодні, 14 березня, курс готівкового долара у ПриватБанку зріс на 5 копійок – до 38,40 грн. Американську валюту можна продати за 37,90 грн. Курс долара на карткові розрахунки становив 37,45 грн.

ПриватБанк збільшив мінімальну суму замовлення готівкових доларів

Нагадаємо, що Нацбанк України з травня минулого року скасував обмеження на встановлення курсу, яким банки можуть продавати клієнтам готівкову іноземну валюту. Раніше потрібно, щоб курс не відхилявся від офіційного більш ніж на 10 відсотків. Наразі офіційний курс долара становить 36,57 гривні.

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк назвав топ-5 банків, які користуються довірою українців.


Ловіцька Леся, Тудей





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