У IBox домовився з Нацбанком, платіжні термінали знову працюють

Усі термінали готові приймати платежі.

Мережа терміналів Айбокс Банку, що згідно з рішенням Нацбанку перебуває у процесі ліквідації, відновила роботу. Про це повідомила прес-служба компанії IBox у Facebook.

"За три дні нашій команді вдалося відновити роботу всього парку терміналів, тому вже зараз вони працюють на повну потужність і готові приймати ваші платежі за основними послугами", – йдеться у заяві.

Послуги доступні клієнтам наступних партнерів банку: monobank, ПУМБ, Sportbank, Unex Bank, ОТП Банку, А-Банку, Lifecell, Vodafone, Kyivstar і т.д.


Олена Середа, ZN.ua





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