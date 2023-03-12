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2023-03-12
У IBox домовився з Нацбанком, платіжні термінали знову працюють
Усі термінали готові приймати платежі.
Мережа терміналів Айбокс Банку, що згідно з рішенням Нацбанку перебуває у процесі ліквідації, відновила роботу. Про це
"За три дні нашій команді вдалося відновити роботу всього парку терміналів, тому вже зараз вони працюють на повну потужність і готові приймати ваші платежі за основними послугами", – йдеться у заяві.
Послуги доступні клієнтам наступних партнерів банку: monobank, ПУМБ, Sportbank, Unex Bank, ОТП Банку, А-Банку, Lifecell, Vodafone, Kyivstar і т.д.
Олена Середа, ZN.ua