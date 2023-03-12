У IBox домовився з Нацбанком, платіжні термінали знову працюють

Мережа терміналів Айбокс Банку, що згідно з рішенням Нацбанку перебуває у процесі ліквідації, відновила роботу. Про це повідомила прес-служба компанії IBox у Facebook.

"За три дні нашій команді вдалося відновити роботу всього парку терміналів, тому вже зараз вони працюють на повну потужність і готові приймати ваші платежі за основними послугами", – йдеться у заяві.

Послуги доступні клієнтам наступних партнерів банку: monobank, ПУМБ, Sportbank, Unex Bank, ОТП Банку, А-Банку, Lifecell, Vodafone, Kyivstar і т.д.