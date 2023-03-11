Понад 2 трильйони гривень: саме на таку суму Росія нанесла шкоди довкіллю України
І це лише за попередніми підрахунками.
Понад рік триває повномасштабна війна Росії проти України. Протягом усього цього часу окупанти воюють не лише на полі бою, а й з мирним населенням, обстрілюючи міста, селища. Загалом державі вже надано збитків на понад 2 трильйони гривень. І це лише що стосується довкілля. Таку суму
«Ми рахуємо кожне знищене дерево. І кожну гривню, яку нам заплатить РФ за скоєне. Щодня продовжуємо встановлювати нові факти шкоди і руйнувань. За попередніми підрахунками, загалом шкода довкіллю складає уже понад 2 трлн гривень: це і засмічення земель, і забруднення повітря, спалені ліси, зруйновані об’єкти. Росія провокує кліматичну кризу, ядерну – через ситуацію із ЗАЕС, гуманітарну. Відплата неминуча. І важливо, що у нас є міжнародна підтримка», – акцентував Гречаник.
Також важливо вже зараз напрацьовувати нові концепції й програми щодо відновлення екології України, інформує