Правоохранители разоблачили столичного предпринимателя на продаже внедорожников, предназначенных для ВСУ
Сейчас решается вопрос сообщения задержанному о подозрении и избрания меры пресечения, информирует
Правоохранители разоблачили столичного предпринимателя, организовавшего продажу внедорожников, ввезенных в Украину как гуманитарная помощь ВСУ. Об этом
Согласно материалам следствия, владелец СТО, располагая двумя автомобилями польской регистрации, которые были ввезены в Украину для передачи в одну из воинских частей, организовал их продажу.
В частности, 2 июня после осмотра транспортных средств покупателем, предприниматель получил задаток в 400 долларов США. После проведения ремонта автомобилей и получения второй части средств на сумму 6 100 долларов США владельца СТО задержали.
Отмечается, что сейчас решается вопрос сообщения задержанному о подозрении и избрания меры пресечения.