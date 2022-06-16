Правоохранители разоблачили столичного предпринимателя на продаже внедорожников, предназначенных для ВСУ

Сейчас решается вопрос сообщения задержанному о подозрении и избрания меры пресечения, информирует ZN.ua.

Правоохранители разоблачили столичного предпринимателя на продаже внедорожников, предназначенных для ВСУ
© Прокуратура города Киева

Правоохранители разоблачили столичного предпринимателя, организовавшего продажу внедорожников, ввезенных в Украину как гуманитарная помощь ВСУ. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам следствия, владелец СТО, располагая двумя автомобилями польской регистрации, которые были ввезены в Украину для передачи в одну из воинских частей, организовал их продажу.

В частности, 2 июня после осмотра транспортных средств покупателем, предприниматель получил задаток в 400 долларов США. После проведения ремонта автомобилей и получения второй части средств на сумму 6 100 долларов США владельца СТО задержали.

Отмечается, что сейчас решается вопрос сообщения задержанному о подозрении и избрания меры пресечения.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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