Налоги для ФОП изменились: сколько предпринимателям нужно оплатить в мае

С апреля предприниматели, принадлежащие к крупному и среднему бизнесу, получили возможность временно перейти на упрощенную систему налогообложения. Следовательно, для них теперь действует другая ставка Единого налога: не 5%, как было ранее, а 2% от дохода.

Налоги для ФОП: когда и сколько предприниматели должны уплатить в мае

Кроме того, для них также изменили сроки предоставления финансовой отчетности, а также сроки уплаты налогов. ФОП, временно перешедшие на упрощенную систему налогообложения, должны отчитываться ежемесячно.

В каком объеме и когда должен быть уплачен Единый налог?

Размер Единого налога для бизнеса, перешедшего на упрощенную систему налогообложения – 2% от дохода. Таким образом, Единый налог за апрель предприниматели должны уплатить до 30 мая. А вот заполнить и отправить отчеты за апрель следует до 20 мая.

Установлен график выплат налогов, зарплат и предоставление отчетности в мае

До 3 мая нужно было уплатить НДФЛ и военный сбор на зарплату работников за март 2022 года. Это следовало сделать в том случае, если плата за март им была до этой даты еще не выплачена.

До 6 мая должны были быть выплачены ЕСВ, НДФЛ и военный сбор, начисленные на зарплату наемных работников за вторую половину апреля 2022 года.

Налоги для ФОП: когда и сколько предприниматели должны уплатить в мае
До 10 мая предприниматели должны были предоставить объединенные отчеты за первый квартал 2022 года. В эти отчеты должны быть включены данные по ЕСВ, НДФЛ и военный сбор, уплаченные из зарплат работников.

До 20 мая должен быть уплачен Единый налог за май. Суммы этого налога будут следующие: для ФОП 1 группы – до 248,1 грн; для ФОП 2 группы – до 1300 грн.

Кроме того, у ФОП есть возможность уплаты ЕН за весь квартал заранее. Сумма взноса для предпринимателей 1 группы составит до 744,3 грн., а для предпринимателей 2 группы – до 3900 грн.

До 20 мая также должен быть уплачен ЕСВ за апрель в том случае, если работники до сих пор не получили апрельскую зарплату.

Также до 20 мая предпринимателям 3 группы следует уплатить Единый налог за 1 квартал 2022 года. Его размер составляет 3 или 5% от дохода.

До 31 мая следует уплатить НДФЛ и военный сбор по зарплате, которая начислена работникам за апрель.

Напомним, в Кабмине не исключают, что налог в размере 2% от дохода может быть оставлен для бизнеса и после завершения войны.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ПриватБанк выплачивает украинцам 2200 грн помощи от ООНПриватБанк выплачивает украинцам 2200 грн помощи от ООН
Rozetka возобновила работу магазинов в Буче и ИрпенеRozetka возобновила работу магазинов в Буче и Ирпене
Работа в Польше: какие вакансии предлагают беженцамРабота в Польше: какие вакансии предлагают беженцам
Минфин США опубликовал список физических и юридических лиц, против которых введены новые санкцииМинфин США опубликовал список физических и юридических лиц, против которых введены новые санкции
Штрафы за просрочку платежей: украинцам смягчили правила, но не сильно, появилось разъяснениеШтрафы за просрочку платежей: украинцам смягчили правила, но не сильно, появилось разъяснение
Блок рекламы


Похожие новости
Глава ЕИБ поддержал план восстановления Украины на несколько триллионовГлава ЕИБ поддержал план восстановления Украины на несколько триллионов
Как изменится трудовое законодательство: что нужно знать работникам и работодателямКак изменится трудовое законодательство: что нужно знать работникам и работодателям
Раскупили за несколько часов: в Польше выпустили почтовые марки с Зеленским, фотоРаскупили за несколько часов: в Польше выпустили почтовые марки с Зеленским, фото
Цены в Украине выросли: насколько подорожали продукты питанияЦены в Украине выросли: насколько подорожали продукты питания
В Украине анонсировали налоги на пособие беженцев: как избежать штрафа за неуплатуВ Украине анонсировали налоги на пособие беженцев: как избежать штрафа за неуплату
Жизнь в Грузии: сколько стоит жилье, продукты и проездЖизнь в Грузии: сколько стоит жилье, продукты и проезд
АТБ оптом распродает продукты со своих складов: что нужно знать покупателямАТБ оптом распродает продукты со своих складов: что нужно знать покупателям
Стало известно, сколько зерна вывезли россияне с оккупированных украинских территорийСтало известно, сколько зерна вывезли россияне с оккупированных украинских территорий
Украинцы в Швеции: сколько стоит жилье, проезд и транспортУкраинцы в Швеции: сколько стоит жилье, проезд и транспорт
Ощадбанк, Приват и Укрэксимбанк несколько изменяют сферу деятельности в связи с войной – основные нововведенияОщадбанк, Приват и Укрэксимбанк несколько изменяют сферу деятельности в связи с войной – основные нововведения
Последние новости
Подгружаем последние новости