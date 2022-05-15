Налоги для ФОП изменились: сколько предпринимателям нужно оплатить в мае

С апреля предприниматели, принадлежащие к крупному и среднему бизнесу, получили возможность временно перейти на упрощенную систему налогообложения. Следовательно, для них теперь действует другая ставка Единого налога: не 5%, как было ранее, а 2% от дохода.

Кроме того, для них также изменили сроки предоставления финансовой отчетности, а также сроки уплаты налогов. ФОП, временно перешедшие на упрощенную систему налогообложения, должны отчитываться ежемесячно.

В каком объеме и когда должен быть уплачен Единый налог?

Размер Единого налога для бизнеса, перешедшего на упрощенную систему налогообложения – 2% от дохода. Таким образом, Единый налог за апрель предприниматели должны уплатить до 30 мая. А вот заполнить и отправить отчеты за апрель следует до 20 мая.

Установлен график выплат налогов, зарплат и предоставление отчетности в мае

До 3 мая нужно было уплатить НДФЛ и военный сбор на зарплату работников за март 2022 года. Это следовало сделать в том случае, если плата за март им была до этой даты еще не выплачена.

До 6 мая должны были быть выплачены ЕСВ, НДФЛ и военный сбор, начисленные на зарплату наемных работников за вторую половину апреля 2022 года.

предприниматели должны были предоставить объединенные отчеты за первый квартал 2022 года. В эти отчеты должны быть включены данные по ЕСВ, НДФЛ и военный сбор, уплаченные из зарплат работников.

До 20 мая должен быть уплачен Единый налог за май. Суммы этого налога будут следующие: для ФОП 1 группы – до 248,1 грн; для ФОП 2 группы – до 1300 грн.

Кроме того, у ФОП есть возможность уплаты ЕН за весь квартал заранее. Сумма взноса для предпринимателей 1 группы составит до 744,3 грн., а для предпринимателей 2 группы – до 3900 грн.

До 20 мая также должен быть уплачен ЕСВ за апрель в том случае, если работники до сих пор не получили апрельскую зарплату.

Также до 20 мая предпринимателям 3 группы следует уплатить Единый налог за 1 квартал 2022 года. Его размер составляет 3 или 5% от дохода.

До 31 мая следует уплатить НДФЛ и военный сбор по зарплате, которая начислена работникам за апрель.

Напомним, в Кабмине не исключают, что налог в размере 2% от дохода может быть оставлен для бизнеса и после завершения войны.