НКРЭКУ одобрила введение годовой цены на газ с мая

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предварительно одобрила введение годового продукта цены на природный газ. Проект будет направлен на дальнейшее обсуждение в течение месяца.

Об этом информирует пресс-служба регулятора.

"НКРЭКУ одобрила введение годового продукта цены на природный газ (базового годового предложения, которое должны предлагать поставщики всем бытовым потребителям на период с 1 мая 2021-го по 30 апреля 2022 года). 5 марта 2021 года Регулятор на своем заседании одобрил проект решения, имеющего признаки регуляторного акта, - постановление НКРЭКУ «Об утверждении изменений в некоторые постановления НКРЭКУ» (утверждение изменений в Правила поставки природного газа и Типового договора поставки природного газа бытовым потребителям)", - сказано в сообщении.

Согласно тексту постановления, поставщики природного газа, которые осуществляют или намерены осуществлять поставки природного газа бытовым потребителям с 1 мая 2021 года, обязаны с 25 апреля обнародовать на своих сайтах цену на природный газ, которая будет действовать в течение года, а также другую информацию о базовом годовом предложении.

При этом потребители и в дальнейшем будут иметь право менять поставщика газа по желанию.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине разрабатывается концепция годовой цены газа для населения. Кабмин также намерен обязать ПАО "Укргаздобыча" с апреля 2021 года продавать 100% отпуска объема природного газа всем участникам рынка на условиях не хуже, чем группе "Нафтогаз".

Напомним, что из-за холодной погоды зимой 2021 года Кабинет министров был вынужден на два месяца ограничить стоимость газа на розничном рынке. В феврале-марте газопоставляющим компаниям запретили продавать его дороже 6,99 грн за кубометр.

В правительстве говорили, что если бы этого не сделали, в феврале тарифы могли бы подскочить до 12 гривен за кубометр.