Регулятор не ожидает увеличения вложений нерезидентов в ОВГЗ до уровня 2019 года

С начала нынешнего год нерезиденты нарастили вложения в гривневые ОВГЗ с 85,3 до 101,2 млрд грн по состоянию на 1 марта. Об этом во время монетарного брифинга заявил и.о. главы НБУ Юрий Гелетий.

Фото: flickr.com

«В конце прошлого года иностранные инвесторы возобновили интерес к развивающимся рынкам, в том числе и Украины. В начале нынешнего года они покупали гривневые ОВГЗ более высокими темпами, чем мы ожидали», — отметил чиновник, дополнив, что замедление произошло во второй половине февраля.

На вопрос «Минфина», стоит ли ожидать значительного укрепления гривны вследствие притока капитала от нерезидентов, как это было в 2019 году, Гелетий ответил следующее: «Мы не ожидаем повторения притока капитала от нерезидентов, который наблюдался в 2019 году. Однако потенциал роста с текущих уровней, безусловно, существует».

В свою очередь, Дмитрий Сологуб, заместитель председателя НБУ отметил смену тактики нерезидентов в Украине.

«Если в 2019 году они активно покупали длинные бумаги, поскольку видели привлекательную доходность и перспективы понижения ставок, то сейчас активно покупают бумаги на срок 1 года. На такие бумаги приходится порядка 80% нерезидентских вложений текущего года», — прокомментировал финансист.

Напомним