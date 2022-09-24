Соцвиплати від Нацбанку: регулятор попередив про нову шахрайську схему

Нацбанк попереджає, що у соцмережах з’являються повідомлення від шахраїі, відповідно до яких НБУ проводить благодійну акцію разом із фондом "Твоя опора" – нібито всім українцям виплачується "соціально-індивідуальна виплата".

Зазначається, що Нацбанк не здійснює жодних соціальних виплат . Нині НБУ проводить лише благодійну акцію зі збору коштів для допомоги ЗСУ.

Для заповнення заявки зловмисники пропонують перейти в шахрайський чатбот. Там потрібно надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж для оформлення допомоги, в результаті дані платіжної картки будуть скомпрометовані. Крім того зловмисники можуть просити повідомити секретну інформацію: пін-код до картки, тризначний номер на звороті картки, термін дії картки тощо.

Як уникнути шахрайства: