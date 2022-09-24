Соцвиплати від Нацбанку: регулятор попередив про нову шахрайську схему

В НБУ розповіли, як уникнути шахрайства.

Нацбанк попереджає, що у соцмережах з’являються повідомлення від шахраїі, відповідно до яких НБУ проводить благодійну акцію разом із фондом "Твоя опора" – нібито всім українцям виплачується "соціально-індивідуальна виплата".

Зазначається, що Нацбанк не здійснює жодних соціальних виплат. Нині НБУ проводить лише благодійну акцію зі збору коштів для допомоги ЗСУ.

Для заповнення заявки зловмисники пропонують перейти в шахрайський чатбот. Там потрібно надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж для оформлення допомоги, в результаті дані платіжної картки будуть скомпрометовані. Крім того зловмисники можуть просити повідомити секретну інформацію: пін-код до картки, тризначний номер на звороті картки, термін дії картки тощо.

Як уникнути шахрайства:

  1. Користуйтеся інформацією тільки з офіційних джерел. Усю офіційну інформацію НБУ публікує на своєму сайті або у власних соцмережах.
    Також інформацію про всі види легальної фінансової допомоги, яку можуть отримати наші громадяни, можна переглянути на порталі єДопомога.
  2. Не переходьте за неперевіреними посиланнями. Якщо все ж необхідно перейти на сайт організації, адресу якої ви отримали в посиланні, то краще введіть у пошуковій системі назву необхідного сайту і лише тоді переходьте на вебресурс.
  3. Перевіряйте правильність назви сайтів, на які переходите та вводите свої персональні дані. Адреси справжнього та шахрайського сайту можуть бути схожі, за винятком одного чи кількох символів.
  4. Не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. Якщо ви випадково розкрили дані платіжної картки на підозрілому сайті, негайно заблокуйте картку.
  5. Нікому не повідомляйте пін-код до картки, три цифри на звороті картки, коди (одноразові паролі) банків та мобільних операторів.


Олена Середа, ZN.ua





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