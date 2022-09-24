Соцвиплати від Нацбанку: регулятор попередив про нову шахрайську схему
В НБУ розповіли, як уникнути шахрайства.
Нацбанк попереджає, що у соцмережах з’являються повідомлення від шахраїі, відповідно до яких НБУ проводить благодійну акцію разом із фондом "Твоя опора" – нібито всім українцям виплачується "соціально-індивідуальна виплата".
Зазначається, що
Для заповнення заявки зловмисники пропонують перейти в шахрайський чатбот. Там потрібно надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж для оформлення допомоги, в результаті дані платіжної картки будуть скомпрометовані. Крім того зловмисники можуть просити повідомити секретну інформацію: пін-код до картки, тризначний номер на звороті картки, термін дії картки тощо.
Як уникнути шахрайства:
- Користуйтеся інформацією тільки з офіційних джерел. Усю офіційну інформацію НБУ публікує на своєму сайті або у власних соцмережах.
Також інформацію про всі види легальної фінансової допомоги, яку можуть отримати наші громадяни, можна переглянути на порталі єДопомога.
- Не переходьте за неперевіреними посиланнями. Якщо все ж необхідно перейти на сайт організації, адресу якої ви отримали в посиланні, то краще введіть у пошуковій системі назву необхідного сайту і лише тоді переходьте на вебресурс.
- Перевіряйте правильність назви сайтів, на які переходите та вводите свої персональні дані. Адреси справжнього та шахрайського сайту можуть бути схожі, за винятком одного чи кількох символів.
- Не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. Якщо ви випадково розкрили дані платіжної картки на підозрілому сайті, негайно заблокуйте картку.
- Нікому не повідомляйте пін-код до картки, три цифри на звороті картки, коди (одноразові паролі) банків та мобільних операторів.