Валютний ринок вимагає втручання НБУ: регулятор знову продає долари

Протягом поточного тижня - з 22 по 26 серпня - Національний банк України знову продав на міжбанківському валютному ринку більше валюти ніж купив - купив 7,30 млн доларів і продав 437,07 млн доларів. Про це свідчать дані НБУ .

При цьому негативне сальдо інтервенцій склало 429,77 млн. доларів.

Тобто НБУ знову змінив свою політику на протилежну після того, як минулого тижня він викупив 75,37 млн. доларів надлишку пропозиції.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 3 081,61 млн. доларів і 110,97 млн. євро. При цьому НБУ продав 16 613,25 млн. доларів і 1 789,11 млн. євро.

Негативне сальдо інтервенцій склало 13 531,64 млн. доларів і 1 678,14 млн. євро.