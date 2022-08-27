Валютний ринок вимагає втручання НБУ: регулятор знову продає долари

Політика регулятора змінилася.

Протягом поточного тижня - з 22 по 26 серпня - Національний банк України знову продав на міжбанківському валютному ринку більше валюти ніж купив - купив 7,30 млн доларів і продав 437,07 млн доларів. Про це свідчать дані НБУ.

При цьому негативне сальдо інтервенцій склало 429,77 млн. доларів.

Тобто НБУ знову змінив свою політику на протилежну після того, як минулого тижня він викупив 75,37 млн. доларів надлишку пропозиції.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 3 081,61 млн. доларів і 110,97 млн. євро. При цьому НБУ продав 16 613,25 млн. доларів і 1 789,11 млн. євро.

Негативне сальдо інтервенцій склало 13 531,64 млн. доларів і 1 678,14 млн. євро.


Олена Середа, ZN.ua





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