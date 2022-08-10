Банк «Січ» прокоментував рішення НБУ. Фінустанова не погоджується з позицією регулятора

Банку вдалося гідно витримати перші місяці війни та зберегти позиції, які були досягнути перед початком військових дій. Ліквідність Банку залишається достатньою для забезпечення виконання зобов’язань перед клієнтами та іншими кредиторами. Про це йдеться у повідомленні банку.

Банк «Січ» прокоментував рішення НБУ. Фінустанова не погоджується з позицією регулятора

Активи банку

Станом на 1 серпня 2022 року активи банку складали 6 548 млн грн. Загальний обсяг високоліквідних активів в касі, на коррахунках в НБУ та інших банках, а також цінних паперах, емітованих НБУ (депозитні сертифікати), становили 847 млн грн.

Фактичні значення нормативів ліквідності суттєво перевищують мінімальні нормативні значення (коефіцієнт LCR — 1 406%, при нормативі 100%, коефіцієнт NSFR — 370%, нормативі 90%), що свідчить про наявність достатнього обсягу активів для дотримання нормативних вимог та виконання вимог клієнтів без будь-яких обмежень.

5 серпня 2022 року банком здійснено дострокове повне погашення кредиту рефінансування в сумі 3,150 млрд гривень, отриманого від Нацбанку.

Позиція банку

«Останнім часом спостерігається інформаційна атака на банк, яка має на меті дискредитувати банк шляхом поширення негативної інформації про нього з метою спровокувати паніку серед клієнтів та неможливість розрахуватись з вкладниками та кредиторами.

В мережі інтернет з’явились публікації, в яких поширюється інформація щодо відкликання банківської ліцензії у зв’язку із порушенням банком фінансових показників та визнання банку неплатоспроможним", — йдеться у повідомленні.

Передісторія

9 серпня правління Нацбанку ухвалило рішення про віднесення АТ «Банк Січ» до категорії неплатоспроможних у зв’язку з невиконанням банком у встановлений договором строк своїх зобов’язань перед Нацбанком за кредитами рефінансування через недостатність коштів.





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