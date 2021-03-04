Экспорт электроэнергии в Европу: Украина возобновила поставки электричества на европейский рынок

В Украине больше нет дефицита электричества: наша страна возобновила экспорт электроэнергии в Евросоюз. Поставки в Европу были возобновлены с 1 марта.

Украина начала экспорт электроэнергии в Европу: дефицита больше нет

Украина начала поставлять электроэнергию с Бурштынского энергоострова, который объединен с европейской энергосистемой ENTSO-E.

Так, по данным НЭК "Укрэнерго" на вечер 2 марта экспорт электроэнергии соответствовал таким показателям: в Венгрию - 486 мВт, в Польшу - 210 мВт, в Румынию - 93 мВт. Суммарно это составило 789 мВт.

При этом Украина также получала импортные поставки электроэнергии. Показатели импорта были такие: из Словакии - 188 мВт, из Венгрии - 160 мВт, из Румынии - 62 мВт. Кроме того, Украина получала еще 100 мВт из Беларуси. Таким образом, общий объем импортируемой электроэнергии составил 510 МВт.

Украина начала экспорт электроэнергии в Европу: дефицита больше нет

В итоге, экспорт электроэнергии превалирует над импортом. Украине удалось преодолеть энергетический кризис, возникший в конце января и в феврале.

В НЭК "Укрненерго" говорят, что это стало возможным благодаря двум причинам. Одна из них - естественная: в Украину пришло потепление, и потребность в энергоресурсах начала уменьшаться. Вторая причина - введение в действие двух энергоблоков атомных станций, ранее находившихся в ремонте. На сегодня работают 12 атомных энергоблоков из 15 имеющихся в нашем государстве.

Напомним, в январе 2021 Украина начала импортировать электроэнергию из Беларуси, а впоследствии, через месяц, и из РоSSийской Федерации. Это было связано с тем, что в Украине начались массовые аварийные отключения энергоблоков тепловых электростанций. Кроме того, некоторые блоки ТЭС простаивали из-за нехватки угля. Не могла спасти ситуации и атомная энергетика. Из-за нерациональной стратегии предыдущего руководства Минэнерго энергоблоки АЭС не смогли прошлым летом приступить к профилактическому ремонту, как предполагалось по графику. Поэтому они были вынуждены встать на ремонт в холодное время года.


Марченко Любов, Тудей

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