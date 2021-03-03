В Минцифры анонсировали запуск новой платежной системы

Министерство цифровой информации ведет переговоры о запуске в Украине новой платежной системы Stripe.

В Минцифры анонсировали запуск новой платежной системы
Фото: zn.ua

Министерство цифровой информации ведет переговоры о запуске в Украине новой платежной системы Stripe. Об этом заявил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет Finclub.

Анонс Минцифры

«Stripe в Украине точно будет. Сейчас идут переговоры», — отметил он.

Федоров также добавил, что Минцифры работает над тем, чтобы начать процесс переговоров о появлении платежной системы PayPal в Украине, ведь пока компания не планирует работать в нашем государстве.

«PayPal нужно заходить в Украину. Я думаю, что это мы дожмем обязательно», — подчеркнул он.

Что известно о Stripe

Stripe — это сервис, который позволяет компаниям получать онлайн-платежи в нескольких валютах.

Платежная система уже работает в ЕС, Австралии, США, Канаде, Японии, Гонгконге, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапуре, Швейцарии и Великобритании.

Ранее сообщалось

  • Национальный банк Украины готов выдать платежной системе PayPal лицензию для работы на украинском рынке. Об этом заявил директор Департамента лицензирования НБУ Александр Бевз.
  • По словам Бевза, если PayPal захочет обратиться к НБУ, то очень быстро получит регистрацию.

«Stripe в Украине точно будет. Сейчас идут переговоры», — отметил он.

Федоров также добавил, что Минцифры работает над тем, чтобы начать процесс переговоров о появлении платежной системы PayPal в Украине, ведь пока компания не планирует работать в нашем государстве.

«PayPal нужно заходить в Украину. Я думаю, что это мы дожмем обязательно», — подчеркнул он.

Что известно о Stripe

Stripe — это сервис, который позволяет компаниям получать онлайн-платежи в нескольких валютах.

Платежная система уже работает в ЕС, Австралии, США, Канаде, Японии, Гонгконге, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапуре, Швейцарии и Великобритании.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В пункте пропуска "Ягодин" задержали грузовик с валютой и золотомВ пункте пропуска "Ягодин" задержали грузовик с валютой и золотом
Суд Лондона отклонил иск "Татнефти" к Коломойскому и Боголюбову на почти $300 млнСуд Лондона отклонил иск "Татнефти" к Коломойскому и Боголюбову на почти $300 млн
Украина нарастила закупки сжиженного газаУкраина нарастила закупки сжиженного газа
Нацгвардия выставит недостроенные "Днепровские башни" в Киеве на Prozorro.ПродажиНацгвардия выставит недостроенные "Днепровские башни" в Киеве на Prozorro.Продажи
Инициатора "бунта трейдеров" из Reddit лишили лицензии брокераИнициатора "бунта трейдеров" из Reddit лишили лицензии брокера
Блок рекламы


Похожие новости
Ликвидность банковской системы превышает сегодня 180 миллиардовЛиквидность банковской системы превышает сегодня 180 миллиардов
Bitcoin снова побил ценовой рекорд - его стоимость превысила 57 тысяч долларовBitcoin снова побил ценовой рекорд - его стоимость превысила 57 тысяч долларов
Nucor сообщила о запуске нового сортопрокатного стана в ИллинойсеNucor сообщила о запуске нового сортопрокатного стана в Иллинойсе
Конкурент monobank объявил о полноценном запускеКонкурент monobank объявил о полноценном запуске
Аналитик Bloomberg Intelligence назвал биткоин новой версией золотаАналитик Bloomberg Intelligence назвал биткоин новой версией золота
На рынке стали США образовался огромный ценовой пузырьНа рынке стали США образовался огромный ценовой пузырь
Собственники "Новой почты" купили iPostСобственники "Новой почты" купили iPost
Регистрация, налоги и больничный. В Минцифры рассказали, какие услуги появятся в «Дія»Регистрация, налоги и больничный. В Минцифры рассказали, какие услуги появятся в «Дія»
"МГУ" хочет изменить условия покупки газотранспортной системы"МГУ" хочет изменить условия покупки газотранспортной системы
Британский инвестор в зеленую металлургию запускает бывший метзавод ТарутыБританский инвестор в зеленую металлургию запускает бывший метзавод Таруты
Последние новости
Подгружаем последние новости