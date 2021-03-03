В Минцифры анонсировали запуск новой платежной системы

Министерство цифровой информации ведет переговоры о запуске в Украине новой платежной системы Stripe.
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Министерство цифровой информации ведет переговоры о запуске в Украине новой платежной системы Stripe. Об этом заявил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет Finclub.
Анонс Минцифры
«Stripe в Украине точно будет. Сейчас идут переговоры», — отметил он.
Федоров также добавил, что Минцифры работает над тем, чтобы начать процесс переговоров о появлении платежной системы PayPal в Украине, ведь пока компания не планирует работать в нашем государстве.
«PayPal нужно заходить в Украину. Я думаю, что это мы дожмем обязательно», — подчеркнул он.
Что известно о Stripe
Stripe — это сервис, который позволяет компаниям получать онлайн-платежи в нескольких валютах.
Платежная система уже работает в ЕС, Австралии, США, Канаде, Японии, Гонгконге, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапуре, Швейцарии и Великобритании.
Ранее сообщалось
- Национальный банк Украины готов выдать платежной системе PayPal лицензию для работы на украинском рынке. Об этом заявил директор Департамента лицензирования НБУ Александр Бевз.
- По словам Бевза, если PayPal захочет обратиться к НБУ, то очень быстро получит регистрацию.
«Stripe в Украине точно будет. Сейчас идут переговоры», — отметил он.
Федоров также добавил, что Минцифры работает над тем, чтобы начать процесс переговоров о появлении платежной системы PayPal в Украине, ведь пока компания не планирует работать в нашем государстве.
«PayPal нужно заходить в Украину. Я думаю, что это мы дожмем обязательно», — подчеркнул он.
Что известно о Stripe
Stripe — это сервис, который позволяет компаниям получать онлайн-платежи в нескольких валютах.
Платежная система уже работает в ЕС, Австралии, США, Канаде, Японии, Гонгконге, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапуре, Швейцарии и Великобритании.