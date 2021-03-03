В Минцифры анонсировали запуск новой платежной системы

«Stripe в Украине точно будет. Сейчас идут переговоры», — отметил он.

Федоров также добавил, что Минцифры работает над тем, чтобы начать процесс переговоров о появлении платежной системы PayPal в Украине, ведь пока компания не планирует работать в нашем государстве.

«PayPal нужно заходить в Украину. Я думаю, что это мы дожмем обязательно», — подчеркнул он.

Что известно о Stripe

Stripe — это сервис, который позволяет компаниям получать онлайн-платежи в нескольких валютах.