В Украине остановили пенсионную реформу и введение системы накопительных пенсий

Пенсионную реформу в этом году из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину пришлось приостановить. Однако уже в следующем году ее планируют использовать для возвращения в Украину тех, кто выехал. Об этом сообщила заявила министр социальной политики Марины Лазебной в эфире телемарафона.

"В этом году я думаю нет (накопительные пенсионные счета введены не будут, - ред.), в этом году нам нужно всем выжить", - сказала она.

По словам Лазебной, в следующем году накопительные пенсионные счета могут стать очень хорошим стимулом для возвращения людей в страну.

"Мы сейчас над этим думаем. Какие это могут быть категории, какой нужен ресурс, чтобы создать эти счета", - сказала она, добавив, что это не просто перспектива для человека, но и ресурс, который может быть использован для восстановления Украины.

Также Лазебная сообщила, что около 300 тысяч украинцев, которые находятся на оккупированных территориях, не могут получить пенсии.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7453 от 09.06.2022, который может скорректировать нормы Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" для возможности исключения периода страхового стажа во время военного положения для исчисления пенсии.

Согласно пояснительной записке к документу, доходы граждан уменьшились, что в дальнейшем может негативно повлиять и на пенсионное обеспечение из-за учета периода страхового стажа для исчисления пенсии.

Ранее, в декабре 2021 года Кабинет министров принял решение о реализации экспериментального проекта накопительной пенсионной системы для работников предприятий крупной приватизации.

В целом предполагалось, что социальные пакеты с накопительными пенсиями в Украине начнут вводить с 2023 года.

Подробнее о накопительных пенсиях в Украине читайте в статье Владимира Дубровского "Обязательная накопительная пенсия — не панацея"