Нацбанк планує законодавчо реформувати ринок автострахування

Національний банк планує незабаром презентувати законодавчі пропозиції щодо реформування ринку автострахування та приведення його регулювання у відповідність до євродиректив. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, передає Інтерфакс-Україна.

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«Наразі Національний банк продовжує проводити цілеспрямовану політику щодо вдосконалення регулювання небанківського ринку та його розвитку…Наближення ринку до найкращих європейських стандартів триває», — сказав голова Нацбанку.

Пишний нагадав, що з 1 січня 2024 року будуть введені в дію нові закони «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та «Про страхування», які суттєво вдосконалять регулювання та розширять можливості для небанківського фінансового ринку.

Він додав, що з 1 серпня 2022 року набув чинності закон «Про платіжні послуги», що суттєво розширив можливості компаній-небанків щодо надання платіжних послуг, зокрема, передбачив їхнє право вести платіжні рахунки, випускати платіжні картки тощо.

«Національний банк проводить послідовну політику щодо вдосконалення регулювання та нагляду на небанківському ринку для підвищення його прозорості та ефективності роботи. Водночас ми орієнтовані на розширення можливостей небанківського ринку», — наголосив Пишний.

Він зазначив, що у зв'язку з війною Національний банк ухвалив низку пом'якшень у регулюванні небанківського ринку, щоб допомогти пройти цей період із мінімальними втратами, проте «війна не стала приводом згортати стратегічні плани».