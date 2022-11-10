Нацбанк планує законодавчо реформувати ринок автострахування

Національний банк планує незабаром презентувати законодавчі пропозиції щодо реформування ринку автострахування та приведення його регулювання у відповідність до євродиректив. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, передає Інтерфакс-Україна.

Нацбанк планує законодавчо реформувати ринок автострахування
Фото: rinokstrahovka.ua

Деталі

«Наразі Національний банк продовжує проводити цілеспрямовану політику щодо вдосконалення регулювання небанківського ринку та його розвитку…Наближення ринку до найкращих європейських стандартів триває», — сказав голова Нацбанку.

Пишний нагадав, що з 1 січня 2024 року будуть введені в дію нові закони «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та «Про страхування», які суттєво вдосконалять регулювання та розширять можливості для небанківського фінансового ринку.

Він додав, що з 1 серпня 2022 року набув чинності закон «Про платіжні послуги», що суттєво розширив можливості компаній-небанків щодо надання платіжних послуг, зокрема, передбачив їхнє право вести платіжні рахунки, випускати платіжні картки тощо.

«Національний банк проводить послідовну політику щодо вдосконалення регулювання та нагляду на небанківському ринку для підвищення його прозорості та ефективності роботи. Водночас ми орієнтовані на розширення можливостей небанківського ринку», — наголосив Пишний.

Він зазначив, що у зв'язку з війною Національний банк ухвалив низку пом'якшень у регулюванні небанківського ринку, щоб допомогти пройти цей період із мінімальними втратами, проте «війна не стала приводом згортати стратегічні плани».





Интересные новости
Ціни на оренду заміських будинків стрімко зростаютьЦіни на оренду заміських будинків стрімко зростають
Баффет профінансує закупівлю генераторів та електрообладнанняБаффет профінансує закупівлю генераторів та електрообладнання
CША негласно просять американські банки співпрацювати з деякими російськими компаніями – BloombergCША негласно просять американські банки співпрацювати з деякими російськими компаніями – Bloomberg
Держава стала одним з найбільших власників АЗС після націоналізації "Укрнафти" та "Укртатнафти"Держава стала одним з найбільших власників АЗС після націоналізації "Укрнафти" та "Укртатнафти"
Підвищення пенсій у грудні: трьом категоріям пенсіонерів підвищать виплатиПідвищення пенсій у грудні: трьом категоріям пенсіонерів підвищать виплати
Блок рекламы


Похожие новости
Нацбанк з січня продав валюти на $20,2 мільярдаНацбанк з січня продав валюти на $20,2 мільярда
Норвегія планує виділити близько $147 млн на допомогу УкраїніНорвегія планує виділити близько $147 млн на допомогу Україні
Ринок нерухомості: до 70% новобудов можуть завершити будівництво з затримкою понад рікРинок нерухомості: до 70% новобудов можуть завершити будівництво з затримкою понад рік
У жовтні ринок небанківських фінустанов залишили 20 учасників — НБУУ жовтні ринок небанківських фінустанов залишили 20 учасників — НБУ
Ринок праці в Україні у листопаді: які вакансії та зарплати пропонуютьРинок праці в Україні у листопаді: які вакансії та зарплати пропонують
Нацбанк переглянув та пом'якшив валютні обмеженняНацбанк переглянув та пом'якшив валютні обмеження
Наступного року Нацбанк не планує вмикати друкарський верстат — начальник Управління монетарної політики НБУНаступного року Нацбанк не планує вмикати друкарський верстат — начальник Управління монетарної політики НБУ
Економіка вже незабаром повернеться до зростання: Нацбанк оновив прогнозиЕкономіка вже незабаром повернеться до зростання: Нацбанк оновив прогнози
Ринок оренди квартир у Києві відчайдушно відреагував на жовтневі обстріли: як змінилися ціни та пропозиціїРинок оренди квартир у Києві відчайдушно відреагував на жовтневі обстріли: як змінилися ціни та пропозиції
Борис Джонсон планує просувати у світі «план Маршалла» для України – The TelegraphБорис Джонсон планує просувати у світі «план Маршалла» для України – The Telegraph
Последние новости
Подгружаем последние новости