Суд Лондона отклонил иск "Татнефти" к Коломойскому и Боголюбову на почти $300 млн

Решение было принято в связи с истечением срока исковой давности.

Высокий суд Лондона отклонил иск роSSийской "Татнефти" на $294,3 млн к украинским бизнесменам Геннадию Боголюбову, Игорю Коломойскому, Александру Ярославскому и Павла Овчаренко в рамках дела "Укртатнафты".

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина” со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что решение было принято в связи с истечением срока исковой давности.

В своем решении судья ссылается на роSSийское законодательство (ст. 196 ГК РФ), согласно которому срок исковой давности составляет три года.

"Применение трехлетнего срока исковой давности в соответствии с роSSийским законодательством означает, что срок исковой давности "Татнефти" закончился и его не следует отклонять как несовместимый с английским публичным порядком", - говорится в судебном решении.

В "Татнефти" решение суда назвали "односторонним и предвзятым". В компании утверждают, что в решении не дана оценка ряда фундаментальных вопросов, которые были поставлены перед судом, в частности относительно самого факта хищения денежных средств, принадлежащих «Татнефти».

"Татнефть" изучает возможности подачи апелляции на это решение и принятия других мер по взысканию похищенных средств", - прокомментировали в компании.

Со своей стороны в "Укртатнафте" подтвердили отказ Высокого суда Англии в удовлетворении требований "Татнефти", отметив, что суд полностью рассмотрел материалы дела.

Напомним, "Укртатнафта" создана в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. Ранее 18,296% акций "Укртатнафты" принадлежало структурам, близким к ОАО "Татнефть", министерство имущества Татарстана владело 28,7788% акций, еще 8,6% акций принадлежало непосредственно "Татнефти". Однако в результате судебных разбирательств доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически обнулена, а на предприятии появились новые акционеры, близкие к группе "Приват".

"Татнефть" в 2007 году подала иск против Украины в международный арбитраж за нарушение прав акционеров. Сначала сумма иска составляла 520 млн долларов, в 2009 году была увеличена до около 2,4 млрд, но потом уменьшена вдвое.

Международный арбитраж в июле 2014 года обязал Украину выплатить "Татнефти" компенсацию в размере $112 млн плюс проценты по делу "Укртатнафты".

В апреле 2017 года "Татнефть" подала ходатайство в Высокий суд Лондона и Арбитражный суд Москвы о принудительном исполнении этого решения.