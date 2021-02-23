Минфин откладывает повышение гарантий по депозитам для ускорения приватизации Ощадбанка

Министерство финансов предлагает Кабинету министров утвердить законопроект о присоединении государственного Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), выделив из него вопрос реструктуризации долга ФГВФЛ и повышения гарантий по депозитам.

Об этом LB.ua сообщил источник в правительстве, осведомленный о соответствующей инициативе Минфина.

"Законопроект о присоединении Ощадбанка к ФГВФЛ планируется рассмотреть в среду... Это инициатива Минфина, которая позволит ускорить приватизацию Ощадбанка. Конвертации долга ФГВФЛ и повышения суммы гарантированного возмещения по вкладам пока не предвидится", - отмечает источник LB.ua.

Ранее сообщалось, что Совет по финансовой стабильности в сентябре 2020 года согласовал план вхождения Ощадбанка в ФГВФЛ с 1 января 2021 года, а также повышение суммы гарантирования вкладов после конвертации обязательств ФГВФЛ перед правительством в условные обязательства.

ФГВФЛ планировал увеличить гарантированную сумму по вкладам с 31 января 2022 года с 200 тыс грн до 400 тыс грн, а с 1 января 2023-го - до 600 тыс грн, что позволит достичь покрытия 65% от суммы вкладов. Соответствующие законодательные изменения рассматривались вместе с реструктуризацией задолженности ФГВФЛ перед правительством и присоединением Ощадбанка к системе гарантирования депозитов.

Остаток долга ФГВФЛ перед Минфином составляет 46,94 млрд грн, по которым Фонд до конца 2031 года должен уплатить 64,16 млрд грн процентов.