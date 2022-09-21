Ставки за депозитами в Україні стали вищими

В Україні зростають ставки за депозитами. Деякі банки вже готові позичати у клієнтів під 15-20% річних. Це робить банківські вклади привабливішими. Клієнти розглядають депозитні вклади як реальний інструмент збереження грошей. І завдяки цьому, незважаючи на воєнний час, чисельність вкладників та обсяг банківських вкладів зростають.

В Україні змінилися ставки за банківськими депозитами

Про підвищення багатьма банками ставок за депозитами пише прес-служба Нацбанку України.

Після червневого підвищення облікової ставки НБУ до 25% банківська система довго "перетравлювала" нову облікову ставку, яка раптово зросла одразу в два з половиною рази. Спочатку банки зберігали старі ставки за депозитами. Однак згодом вони все ж таки почали піднімати відсотки, оскільки клієнт йде туди, де більше платять.

Таким чином, зараз багато банків вже мають ставки на рівні 15-20 відсотків річних. Причому зростають ставки не лише за короткостроковими депозитами, а й за довгостроковими гривневими вкладами.

В Україні змінилися ставки за банківськими депозитами
У Нацбанку також зазначають зростання прибутковості гривневих ОВДП. Держоблігації, термін погашення яких становить рік і вище, продаються на вторинному ринку, приносячи дохідність понад 20%.

Таким чином, з початку війни обсяг вкладів юридичних осіб зріс на 120 млрд гривень, що на 32% (або майже на третину) вище за довоєнний обсяг вкладів.

Нагадаємо, деяким українцям банки можуть списати іпотечні кредити. На списання можуть розраховувати позичальники, у яких житло, що знаходиться в іпотеці, було зруйновано. Втім, навіть якщо банки їм спишуть кредити, то банкам ці гроші має відшкодувати держава.


Марченко Любов, Тудей





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