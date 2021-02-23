Налоговая запустила онлайн-сервис для получения сведений о доходах. Как работает

Государственная налоговая служба ввела новый онлайн-сервис для упрощения общения граждан с органами власти и частными организациями. Платформа позволяет получать сведенья из ГНС не обращаясь в отделения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как работает сервис

«Получение сведений из Государственного реестра физических лиц — плательщиков налогов о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов в электронном виде, заверенных квалифицированной электронной печатью ГНС», — говорится в сообщении.

Электронный документ, заверенный квалифицированной электронной печатью ведомства, является аналогом документа, выданного контролирующим органом в бумажной форме.

Получатель электронного документа получает возможность идентифицировать подписчика такого документа и проверить его целостность.

Еще одна новая функция в рамках нового е-сервиса позволяет получить информацию о своих доходах за период, начиная с I квартала 1998 года за любые пять лет с разбивкой поквартально.