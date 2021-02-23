Налоговая запустила онлайн-сервис для получения сведений о доходах. Как работает

Государственная налоговая служба ввела новый онлайн-сервис для упрощения общения граждан с органами власти и частными организациями. Платформа позволяет получать сведенья из ГНС не обращаясь в отделения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Налоговая запустила онлайн-сервис для получения сведений о доходах. Как работает

Как работает сервис

«Получение сведений из Государственного реестра физических лиц — плательщиков налогов о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов в электронном виде, заверенных квалифицированной электронной печатью ГНС», — говорится в сообщении.

Электронный документ, заверенный квалифицированной электронной печатью ведомства, является аналогом документа, выданного контролирующим органом в бумажной форме.

Получатель электронного документа получает возможность идентифицировать подписчика такого документа и проверить его целостность.

Еще одна новая функция в рамках нового е-сервиса позволяет получить информацию о своих доходах за период, начиная с I квартала 1998 года за любые пять лет с разбивкой поквартально.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кабмин ограничил цену на газ на уровне 6,99 грн для религиозных организацийКабмин ограничил цену на газ на уровне 6,99 грн для религиозных организаций
В СБУ объяснили, за что "Спортмастер" попал в санкционный списокВ СБУ объяснили, за что "Спортмастер" попал в санкционный список
В Минэнерго считают целесообразной постройку трех атомных энергоблоковВ Минэнерго считают целесообразной постройку трех атомных энергоблоков
В санкционный список СНБО попали магазины "Спортмастер" - им запрещено торговатьВ санкционный список СНБО попали магазины "Спортмастер" - им запрещено торговать
Стало известно, кому отдадут имущество, которое забрали у МедведчукаСтало известно, кому отдадут имущество, которое забрали у Медведчука
Блок рекламы


Похожие новости
Налоговая в 5 раз чаще начала штрафовать предпринимателей при работе с РРО. Что нарушает бизнесНалоговая в 5 раз чаще начала штрафовать предпринимателей при работе с РРО. Что нарушает бизнес
Хмельницкая АЭС запустила второй энергоблокХмельницкая АЭС запустила второй энергоблок
Декларация доходов. Налоговая насчитала за январь 336 миллионеровДекларация доходов. Налоговая насчитала за январь 336 миллионеров
Voestalpine перезапустила доменную печьVoestalpine перезапустила доменную печь
Налоговая списала долги 3,7 млн налогоплательщиковНалоговая списала долги 3,7 млн налогоплательщиков
Liberty Steel запустила производство толстого листа на заводе Huta CzestochowaLiberty Steel запустила производство толстого листа на заводе Huta Czestochowa
Кого проверит налоговая в этом году. Список группКого проверит налоговая в этом году. Список групп
Норвежская Scatec Soilar запустила третью СЭС в УкраинеНорвежская Scatec Soilar запустила третью СЭС в Украине
Каждый пятый украинец работает нелегальноКаждый пятый украинец работает нелегально
SWIFT запустила мгновенные транснациональные платежи в режиме 24/7SWIFT запустила мгновенные транснациональные платежи в режиме 24/7
Последние новости
Подгружаем последние новости