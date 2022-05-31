ПриватБанк разрешил пополнять карточки на кассах магазинов: как это работает и какие ограничения

ПриватБанк

Пока что проект работает в пилотном режиме.

ПриватБанк запустил в Украине сервис пополнения банковских карт на кассах торговых точек. Пока что проект работает в пилотном режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

Он уточнил, что услугу предоставляют в некоторых магазинах "Сим23" во Львове, Тернополе, Луцке, Ивано-Франковске и Ровно. Однако скоро пополнить карточку наличными можно будет и в других супермаркетах.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно совершить покупку в супермаркете. Вносить на карту разрешается от 20 до 4999 грн. За пополнение нужно заплатить комиссию – 0,5% от суммы.

ПриватБанк

Пополнить можно и свою, и чужую карточку "ПриватБанка".

"Оплачивая покупку, сообщите кассиру, что хотите пополнить карту и приложите карту к терминалу или введите номер, если это чужая карта", – добавил Олег Серга.


Александра Павленко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении: "Из-за большого спроса на наличные ..."В ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении: "Из-за большого спроса на наличные ..."
ПриватБанк сохранит фиксированный "карточный" курс валют для украинцев за рубежомПриватБанк сохранит фиксированный "карточный" курс валют для украинцев за рубежом
Курс доллара: в НБУ рассказали, к чему следует готовиться украинцамКурс доллара: в НБУ рассказали, к чему следует готовиться украинцам
Сеть супермаркетов "Сильпо" нашла замену мелитопольской черешнеСеть супермаркетов "Сильпо" нашла замену мелитопольской черешне
АТБ, Сильпо и Фора отреагировали на дефицит соли в УкраинеАТБ, Сильпо и Фора отреагировали на дефицит соли в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Какой процент украинской экономики не работает из-за войны – объяснение от правительстваКакой процент украинской экономики не работает из-за войны – объяснение от правительства
Эмбарго на нефть из РоSSии: какие альтернативы рассматривают в ЕС и США, и в чем сложностиЭмбарго на нефть из РоSSии: какие альтернативы рассматривают в ЕС и США, и в чем сложности
Средняя зарплата в Киеве увеличилась до 29 тыс. грн. Какие вакансии сейчас предлагают в столицеСредняя зарплата в Киеве увеличилась до 29 тыс. грн. Какие вакансии сейчас предлагают в столице
Мука и крупы в Украине стремительно дорожают: какие области лидируют по ценамМука и крупы в Украине стремительно дорожают: какие области лидируют по ценам
ПриватБанк блокирует украинцам карты на 180 днейПриватБанк блокирует украинцам карты на 180 дней
Favbet заявил, что платит налоги в госбюджет, не работает в РоSSии и Беларуси и не принимает ставки от граждан этих странFavbet заявил, что платит налоги в госбюджет, не работает в РоSSии и Беларуси и не принимает ставки от граждан этих стран
Перевод средств с карты ПриватБанка за границейПеревод средств с карты ПриватБанка за границей
ПриватБанк сохранит фиксированный "карточный" курс валют для украинцев за рубежомПриватБанк сохранит фиксированный "карточный" курс валют для украинцев за рубежом
В ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении: "Из-за большого спроса на наличные ..."В ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении: "Из-за большого спроса на наличные ..."
Некоторым категориям пенсионеров в Украине разрешили выбирать любой банк для получения пенсийНекоторым категориям пенсионеров в Украине разрешили выбирать любой банк для получения пенсий
Последние новости
Подгружаем последние новости