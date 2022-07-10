Мережа АТБ запустила безкоштовну послугу для переселенців

Всеукраїнська мережа супермаркетів АТБ оголосила про запуск нової затребуваної послуги. Йдеться про безкоштовну доставку термінових гуманітарних посилок "АТБ-поштою".

Мережа АТБ запустила безкоштовну послугу для переселенців: кому і на яких умовах вона доступна

У прес-службі АТБ повідомили, що в умовах війни офіційні кур'єрські служби зіштовхнулися із проблемами доставки вантажів. Представники компанії прийняли рішення про запуск послуги для допомоги всім, хто її потребує. Серед них – переселенці, благодійні організації та волонтерські центри.

Доставка термінових гуманітарних вантажів на безоплатній основі передбачена в деякі регіони України:

  • Одеса – Львів;
  • Одеса – Дніпро – Харків;
  • Львів – Одеса;
  • Львів – Дніпро – Харків;
  • Дніпро – Львів;
  • Дніпро – Одеса;
  • Харків – Дніпро – Львів;
  • Харків – Дніпро – Одеса.

Можлива доставка посилок габаритами не більше 50х70х30 см та вагою до 30 кг. Щоб скористатися новою послугою від АТБ, потрібно заповнити на сайті мережі спеціальну форму "Звернення організацій" із приміткою "Запит на послугу "АТБ-пошта".

В АТБ наголосили, що з початку повномасштабної війни корпорація допомогла українцям продуктами харчування і товарами першої необхідності більше ніж на 200 млн грн.

Мережа АТБ запустила безкоштовну послугу для переселенців: кому і на яких умовах вона доступна

Зазначено, що компанія намагається підтримувати мирних жителів під час евакуаційних заходів, людей під час прямих воєнних дій, дитячі лікарні та інші медустанови, волонтерські рухи та організації, а також місця тимчасового перебування переселенців.

Нагадаємо, що на полицях супермаркетів АТБ з'явилася дефіцитна сіль за доступними цінами.


Ловіцька Леся, Тудей





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