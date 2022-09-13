Оренда квартир з правом викупу: у Києві з'явиться вигідне житло для переселенців

У Києві незабаром з'явиться вигідне житло для городян та переселенців. Для них передбачено оренду з правом викупу.

Оренда квартир з правом викупу: у Києві з'явиться вигідне житло для переселенців

У Київській міській адміністрації повідомили, що у столиці протягом місяця сформується фонд житла територіальної громади. Влада розробить детальний порядок розподілу такого житла.

За словами заступника голови КМДА В'ячеслава Непопа, столиця з цією метою збільшила статутний капітал комунального підприємства "Фінансова компанія "Житло-інвест" на 2 млрд грн. Зазначено, що Київ ухвалив рішення закупити житло за бюджетні кошти. Його надаватимуть тим, хто особливо потребує даху над головою і не може забезпечити себе самостійно.

"Питання забезпечення житлом городян та вимушених переселенців можна буде вирішити за рахунок здачі в оренду цього житла. Це може бути як довгострокова оренда, так і оренда із правом викупу", - пояснив Непоп.

Чиновник уточнив, що за вказані гроші можна буде купити близько тисячі квартир. Очікується, що це стане альтернативою для українців, які позбавлені можливості придбати житло.

В'ячеслав Непоп нагадав, що зараз банки не кредитують будівництво будинків на первинному ринку. Перевага для здачі в оренду надаватиметься людям, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях, сім'ям учасників бойових дій, а також киянам, які хочуть покращити свої житлові умови.

Оренда квартир з правом викупу: у Києві з'явиться вигідне житло для переселенців

Раніше повідомлялося, що оренда та купівля квартир у Києві стрімко дорожчають. Минулого місяця вартість квадратного метра житла у столиці становила 59 434 грн. Це на 32,1% більше у порівнянні з лютим поточного року.

Примітно, що житло економ-класу подорожчало найменше – на 2,8%, до 31 368 грн за квадратний метр. Нині більшість новобудов зведено у Печерському та Голосіївському районах столиці, а найменше нових будинків з'явилося у Дніпровському районі Києва.

Нагадаємо, що деякі категорії українців отримають знижки на оплату комунальних послуг: вони сягатимуть 100%.


Ловіцька Леся, Тудей





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