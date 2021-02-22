Финансовый долг Испании достиг наивысшего уровня более чем за сто лет

За 2020 год финансовый долг Испании достиг самого высокого уровня более чем за сто лет. Из-за мировой пандемии covid-19 долг составляет более 112 миллиардов евро. Об этом пишет Economy.24tv со ссылкой на Euractiv.

Финансовый долг Испании достиг наивысшего уровня более чем за сто лет (исправлено)
Фото: eurointegration.com.ua

Сумма финансового долга

Отношение долга к размеру испанской экономики возросло с 95,5% ВВП в 2019 году до 117,1% в декабре 2020 года — это самый высокий уровень более чем за столетие.

В 1902 году отношение долга к ВВП страны достигло 123,6%, по оценкам, опубликованным на этой неделе Испанским центральным банком.

Иначе говоря, это означает, что каждый из 46,9 миллиона граждан страны фактически имеет долг более 27 евро, что превышает среднегодовую зарплату в Испании — 27?500 евро.

Объем долга 2020 года настолько велик, что было бы нужно распределить весь государственный доход, полученный от налогов и социальных взносов за три полных финансовых года (или заморозить выплату пенсий на девять лет), чтобы иметь возможность выплатить его.

Причина долга

Главной причиной долга страны является пандемия covid-19. Именно из-за нее страна в 2020 году была вынуждена закрыть свои границы, чтобы сдержать вспышку коронавируса.

«Это результат прямой помощи и мер, введенных для реагирования на ситуации в сфере здравоохранения, экономические и социальные последствия covid-19»,
— прокомментировала министр финансов Испании Надя Кальвиньо.

Как рос долг Испании

  • В 1902 году отношение долга к ВВП достигло 123,6%.
  • В 2019 году отношение долга к размеру ВВП составило 95,5%.
  • В декабря 2020 года отношение долга к ВВП составило 117,1%.

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