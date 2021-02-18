Активисты обратились в АМКУ относительно незаконной государственной помощи "зеленым" энергетикам

За 15 лет государственная поддержка производства энергии, произведенной из альтернативных источников, превратилась в неподъемный груз для Украины. Для прекращения неконтролируемого субсидирования «зеленой» генерации «Лига антитраста» подготувила обращение в Антимонопольный комитет о незаконной государственной помощи и приглашает присоединиться к его подписанию всех, чьи права нарушаются, пишут "Наші гроші".

Речь идет, прежде всего, о так называемом «зеленом» тарифе - специальном завышенном тарифе, по которому государство гарантированно скупает всю электрическую энергию, произведенную из альтернативных источников энергии (энергия солнца, ветра и т.д.).

Создав наиболее благоприятные условия для «зеленой» генерации, государство потеряло контроль за ее ростом.

По некоторым оценкам, в первом квартале 2019 ВИЭ занимали всего 1,9% в общем производстве электроэнергии, но получили 8,6% от денежного оборота на рынке. Уже через год, в мае 2020 года, доля «зеленой» генерации выросла до 8%, и получила уже до 26% всех денег на рынке. По прогнозам НКРЭКУ, в 2021 году «зеленые» будут производить 19% электроэнергии и получат за это 57% денег на рынке.

В 2020 году государство не смогло выполнить свои обязательства перед производителями энергии из возобновляемых источников и расплатиться за приобретенную у них энергию по «зеленому» тарифу. Объем такой задолженности в 2020 году составил 25 млрд грн.

Кроме неконтролируемого роста доли энергии, произведенной из возобновляемых источников, побочными последствиями бесконтрольного субсидирования государством «зеленой» генерации стали подорожание электроэнергии для предприятий и сокращение объемов производства энергии из «традиционных» источников.

В конце концов рост стоимости электроэнергии почувствует и каждый потребитель, который покупает энергоёмкую украинскую продукцию. Ведь даже тарифы на услуги водоканалов по водоснабжению и водоотведению на 35-40% состоят из стоимости электроэнергии.

Ожидаемыми результатами рассмотрения Антимонопольным комитетом этого обращения должны стать оценка целесообразности дальнейшей поддержки государством производства энергии из возобновляемых источников, определение максимально допустимой интенсивности такой поддержки, устранение дискриминации производителей энергии из других источников, недопущение необоснованного роста стоимости электроэнергии.

«Предлагаем предприятиям-потребителям энергии и конкурентам «зеленой» генерации присоединиться к оформлению и подаче обращения в АМКУ о пересмотре условий предоставления такой государственной допомоги.?? Если вы готовы подписать заявление, оставьте свои контактные данные в анкете по ссылке https://forms.gle/FU2mDBoptRnjUdUp9 или сообщите нам об этом по телефону 067 468 60 40 или по электронной почте league@antitrust.com.ua. В дальнейшем мы направим вам текст заявления для ознакомления, и в случае отсутствия замечаний к нему, вы сможете его подписать», - предлагает «Лига антитраста».