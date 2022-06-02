Саудовская Аравия меняет риторику относительно увеличения добычи нефти

Долгое время Саудовская Аравия пыталась избежать необходимости увеличения добычи нефти, даже несмотря на то, что стоимость сырья на мировом рынке достигла рекордных за последнее десятилетие почти 120 долларов за баррель. Однако в связи с недавно введенным Евросоюзом эмбарго на роSSийскую нефть, руководство страны несколько пересмотрело свои взгляды, пишет Украинская правда со ссылкой на Financial Times .

Главным доводом против увеличения добычи сырья в Саудовской Аравии называли необходимость держать свободные производственные мощности в резерве. Но на ситуацию оказал большое влияние недавно принятый шестой пакет санкции ЕС . И на мировом рынке возникли опасения по поводу прямой нехватки поставок, хотя настоящего дефицита пока нет.

Потеря контроля за стоимостью нефти не входит в интересы СА, поэтому риторика по этому вопросу значительно смягчилась.

"Саудовская Аравия готова добывать больше нефти, если добыча в РоSSии упадет из-за запрета" - говорится в статье.

Также из дипломатических источников стало известно, что СА и Объединенные Арабские Эмираты могут, уже в четверг, на встрече ОПЕК+ объявить о немедленном увеличении добычи "черного золота". Однако окончательного решения по этому вопросу еще нет. Поэтому страны ОПЕК+ продолжат придерживаться ранее согласованного плана.