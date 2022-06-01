Некоторые члены Организации стран — экспортеров нефти рассматривают возможность приостановки участия РоSSии в соглашении о добыче нефти. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов ОПЕК.

Обсуждения были вызваны санкциями Запада против РФ и частичным эмбарго на роSSийскую нефть, принятым Евросоюзом , которые угрожают способности Москвы добывать больше.

Как отмечается, в прошлом году РоSSия (не являющаяся членом Организация стран — экспортеров нефти) договорилась с ОПЕК и еще девятью государствами, не входящими в организацию, ежемесячно увеличивать объемы добычи нефти. Однако теперь ожидается, что в 2022 году роSSийская добыча упадет примерно на 8%.

По словам делегатов, пока нет официального призыва к ОПЕК добывать больше нефти, чтобы компенсировать потенциальную нехватку поставок. Тем не менее, некоторые страны Персидского залива уже начали планировать увеличение добычи в ближайшие месяцы.

Если РоSSия будет исключена из соглашения, то Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и другие производители получат возможность заменить ее на мировом нефтяном рынке.