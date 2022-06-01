ОПЕК может приостановить участие РФ в соглашении о добыче нефти — WSJ

Санкции Запада угрожают способности РоSSии увеличивать добычу, информирует ZN.ua.

ОПЕК может приостановить участие РФ в соглашении о добыче нефти — WSJ
© OilNews

Некоторые члены Организации стран — экспортеров нефти рассматривают возможность приостановки участия РоSSии в соглашении о добыче нефти. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов ОПЕК.

Обсуждения были вызваны санкциями Запада против РФ и частичным эмбарго на роSSийскую нефть, принятым Евросоюзом, которые угрожают способности Москвы добывать больше.

Как отмечается, в прошлом году РоSSия (не являющаяся членом Организация стран — экспортеров нефти) договорилась с ОПЕК и еще девятью государствами, не входящими в организацию, ежемесячно увеличивать объемы добычи нефти. Однако теперь ожидается, что в 2022 году роSSийская добыча упадет примерно на 8%.

По словам делегатов, пока нет официального призыва к ОПЕК добывать больше нефти, чтобы компенсировать потенциальную нехватку поставок. Тем не менее, некоторые страны Персидского залива уже начали планировать увеличение добычи в ближайшие месяцы.

Если РоSSия будет исключена из соглашения, то Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и другие производители получат возможность заменить ее на мировом нефтяном рынке.


Максим Царук, ZN.ua

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