ОПЕК+ розгляне можливість скоротити видобуток нафти на понад 1 мільйон барелів

Група виробників нафти ОПЕК+ розгляне можливість скорочення видобутку більш ніж на 1 мільйон барелів на день на зустрічі у Відні в середу. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на делегатів зустрічі.

Таке скорочення є більшим ніж очікувалося раніше та відображає масштаби занепокоєння тим, що світова економіка швидко сповільнюється в умовах стрімкого посилення монетарної політики. Зміцнення долара також вплинуло на ціни. За словами делегатів, остаточне рішення щодо розміру скорочень буде прийнято пізніше, після зустрічі профільних міністрів країн ОПЕК+.

Нафта марки Brent піднялася вище 125 доларів за барель після вторгнення Росії в Україну в лютому. З тих пір вона впала до 85 доларів, зменшивши надприбутки, які отримали Саудівська Аравія, Росія, Об’єднані Арабські Емірати та інші члени коаліції.

«Альянс із 23 країн ОПЕК+ планують зустрітися в середу у своїй штаб-квартирі у Відні», - йдеться в заяві секретаріату ОПЕК у суботу.

Група збиралася щомісяця в режимі он-лайн, і не очікувалося, що вони влаштують особисту зустріч принаймні до кінця цього року.

Банки, включаючи JPMorgan Chase & Co., заявили, що ОПЕК+ може знадобитися знизити видобуток щонайменше на 500 000 барелів на день, щоб стабілізувати ціни.

«ОПЕК+ може зробити вибір на користь удвічі більшого скорочення. Я підозрюю, що вони не будуть поводити особисту зустріч для незначного скорочення виробництва», - вважає головний стратег із сировинних товарів RBC Capital Markets LLC Хеліма Крофт.