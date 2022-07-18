Країни ОПЕК мають всі можливості для розширення нафтовидобутку
Наступна зустріч ОПЕК+, до якої також належить Росія, відбудеться 3 серпня, інформує
США вважають, що країни ОПЕК мають можливості для нарощування нафтовидобутку, і чекають від них нових кроків у цьому напрямку найближчими тижнями, заявив радник держдепартаменту з енергетичної безпеки Амос Хохштейн - він супроводжував Джо Байдена в поїздці Близьким Сходом,
"Виходячи з того, що чув у поїздці, я достатньо впевнений, що найближчими тижнями ми побачимо ще кілька кроків", – сказав Хохштейн.
"Там є додаткові потужності, є простір для розширення видобутку", – додав він
Однак, міністр закордонних справ Саудівської Аравії заявив, що на суботньому саміті США та арабських держав нафту не обговорювали. Він сказав, що ОПЕК+ продовжуватиме оцінювати ринкові умови та робити те, що необхідно. Наступна зустріч ОПЕК+, до якої також належить Росія, відбудеться 3 серпня.