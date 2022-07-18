Країни ОПЕК мають всі можливості для розширення нафтовидобутку

США вважають, що країни ОПЕК мають можливості для нарощування нафтовидобутку, і чекають від них нових кроків у цьому напрямку найближчими тижнями, заявив радник держдепартаменту з енергетичної безпеки Амос Хохштейн - він супроводжував Джо Байдена в поїздці Близьким Сходом, повідомляє CBS.

"Виходячи з того, що чув у поїздці, я достатньо впевнений, що найближчими тижнями ми побачимо ще кілька кроків", – сказав Хохштейн.

"Там є додаткові потужності, є простір для розширення видобутку", – додав він