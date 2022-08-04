Ціни на нафту знижуються перед зустріччю ОПЕК+

Ціни на нафту знизилися у середу, 3 серпня, напередодні зустрічі виробників ОПЕК+. Нафта дешевшає через побоювання уповільнення глобального зростання, що вдарило за попитом на паливо, і долара, що наближається. Про це повідомляє Reuters.

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Ціни на нафту

Ф\'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 3 центи, або 0,03%, до $100,51 за барель о 06:03 за Грінвічем. Ф\'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) залишилися без змін на рівні $94,42 за барель.

Організація країн-експортерів нафти та союзники, включаючи Росію, разом відомі як ОПЕК+, зустрічаються у середу. Джерела в ОПЕК+ повідомили Reuters минулого тижня, що група, швидше за все, збереже видобуток у вересні без змін або трохи збільшить його.

Очікування

Аналітики не очікують жодних змін через слабкий прогноз попиту на тлі зростання побоювань щодо рецесії, і кажуть, що провідний виробник Саудівська Аравія може не захотіти нарощувати видобуток за рахунок Росії, партнера ОПЕК+, яка постраждала від санкцій через війну в Україні.

«Головною подією цього тижня для нафти залишається сьогоднішнє рішення ОПЕК+, яке має тримати ціни в деякому діапазоні доти, поки ОПЕК та її партнери не вирішать, що робити зі здобиччю у вересні», — сказав старший ринковий аналітик OANDA Едвард Мойя.

Напередодні зустрічі ОПЕК+ три експерти знизили свій прогноз профіциту ринку нафти цього року на 200 000 барелів на добу до 800 000 барелів на добу.