Виктор и Елена Пинчук выставят на аукцион скульптуру Кунса для привлечения помощи Украине

28 июня 2022 года знаковая скульптура Джеффа Кунса Balloon Monkey (Magenta) – «Обезьяна из воздушных шаров (пурпурного цвета)», оценочная стоимость которой составляет 6 – 10 миллионов фунтов стерлингов (около 7,5-12,5 миллионов долларов) будет представлена ??Виктором и Еленой Пинчук для продажи на аукционе Christie's. Собранные средства будут направлены на гуманитарную помощь Украине, в частности, для тяжело раненых во время войны военных и гражданских, нуждающихся в срочном протезировании, лечении и реабилитации для восстановления качества жизни.