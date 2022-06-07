Виктор и Елена Пинчук выставят на аукцион скульптуру Кунса для привлечения помощи Украине

Оценочная стоимость скульптуры составляет 7,5 – 12,5 миллиона долларов, информирует ZN.ua.

Виктор и Елена Пинчук выставят на аукцион скульптуру Кунса для привлечения помощи Украине
Знаковую скульптуру Кунса продадут для помощи Украине
© Фонд Виктора Пинчука

28 июня 2022 года знаковая скульптура Джеффа Кунса Balloon Monkey (Magenta) – «Обезьяна из воздушных шаров (пурпурного цвета)», оценочная стоимость которой составляет 6 – 10 миллионов фунтов стерлингов (около 7,5-12,5 миллионов долларов) будет представлена ??Виктором и Еленой Пинчук для продажи на аукционе Christie's. Собранные средства будут направлены на гуманитарную помощь Украине, в частности, для тяжело раненых во время войны военных и гражданских, нуждающихся в срочном протезировании, лечении и реабилитации для восстановления качества жизни.


Фаина Ваулина, ZN.ua





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