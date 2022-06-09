Украина получила миллиард долларов прямой помощи от США

Также Соединенные Штаты предоставят нашей стране грантовую поддержку, информирует ZN.ua.

Украина получила миллиард долларов прямой помощи от США
© flickr.com / U.S. Embassy

Украина получила от Соединенных Штатов Америки прямую поддержку в размере одного миллиарда долларов в рамках пакета помощи на 40 млрд долларов, подписанного президентом США Джо Байденом в мае. Об этом пишет пресс-служба посольства США в Украине.

"Прямая поддержка в размере $1 миллиарда долларов уже прибыла, чтобы помочь Украине и ее народу двигаться вперед", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что дополнительные 7,5 млрд долларов грантовой помощи нашему государству уже в пути. Посольство работает над скорейшим направлением Украине еще большей экономической поддержки.

Посол Бриджет Бринк обсудила то, как помощь от США может способствовать укреплению украинской экономики в условиях полномасштабного вторжения РоSSии, с министром экономического развития Юлией Свириденко, министром финансов Сергеем Марченко и главой Национального банка Кириллом Шевченко.


Максим Царук, ZN.ua





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