Почти половину всех средств за границу в 2020 году вывела тысяча украинцев

В 2020 году 1,2 тысячи украинцев в пределах э-лимитов вывели из Украины 117 млн евро. В среднем выводили по 90?100 тыс. евро. Это 43% от общего объема средств, которые были переведены за границу с помощью электронных лимитов. Об этом «Минфину» сообщили в Нацбанке.

Фото: money.comments.ua

Сколько еще денег вывели

Как сообщал «Минфин», в течение 2020 еще 13,7 тыс. физических лиц перечислили в пределах э-лимитов на зарубежные валютные операции 273, 6 млн евро. То есть средняя сумма одной транзакции составила около 20 тыс. евро.

Операции на 70 — 90 тыс. евро осуществили 395 человек на общую сумму в 32,1 млн евро. Это 12% от общего объема переводов в пределах э-лимитов.

Наиболее популярными оказались сделки на сумму менее 70 тыс. евро. Их заключили 12,2 тыс. человек, то есть почти 90% всех пользователей э-лимитами, перечислив за границу 124,5 млн евро, или 45%.

Куда выводили

По данным НБУ, в целом в 2020 году украинцы осуществили переводы в пределах электронной лимита в 81 страны мира.

В частности:

в США было перечислено 87,1 млн евро в эквиваленте (или 31,9% от общей суммы переводов),

было перечислено 87,1 млн евро в эквиваленте (или 31,9% от общей суммы переводов), в Испанию — 28,7 млн евро (10,5%),

— 28,7 млн евро (10,5%), на Кипр — 24,2 млн евро (8,8%),

в Польшу — 19,2 млн евро (7%),

— 19,2 млн евро (7%), в Швейцарию — 14,1 млн евро (5,2%).

Лимит удвоили

Напомним, с 5 февраля Нацбанк решил повысить э-лимит вдвое — до 200 тыс. евро. Указанные изменения были утверждены постановлением Правления НБУ от 3 февраля 2021 №.

В НБУ отметили, что в рамках валютной либерализации регулятор планирует со временем полностью отменить ограничения на осуществление физическими лицами инвестиций за границу.