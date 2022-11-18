Російські удари вивели з ладу майже половину української енергосистеми – Шмигаль

Через це Україна потребує додаткової підтримки партнерів, інформує ZN.ua.

Російські удари вивели з ладу майже половину української енергосистеми – Шмигаль
© Getty Images

Удари російських окупантів по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури України призвели до виведення з ладу майже половини енергетичної системи держави. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільної пресконференції з віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом у Києві.

"На жаль, Росія продовжує ракетні удари по цивільній і критичній інфраструктурі України, воюючи проти цивільного населення та позбавляючи його під час зими світла, водопостачання, тепла та зв'язку", – зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що лише 15 листопада війська РФ випустили по українській території близько сотні ракет. "Майже половину нашої енергетичної системи виведено з ладу", – додав прем’єр.


Максим Царук, ZN.ua





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