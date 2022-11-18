Російські удари вивели з ладу майже половину української енергосистеми – Шмигаль

Удари російських окупантів по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури України призвели до виведення з ладу майже половини енергетичної системи держави. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільної пресконференції з віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом у Києві.

"На жаль, Росія продовжує ракетні удари по цивільній і критичній інфраструктурі України, воюючи проти цивільного населення та позбавляючи його під час зими світла, водопостачання, тепла та зв'язку", – зазначив Шмигаль.