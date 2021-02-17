"Укрнафта" продала на аукционе 179 тыс. тонн нефти дешевле рынка

ПАО "Укрнафта" на аукционе во вторник продала 179 тыс. тонн нефти по цене, которая ниже рыночных.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

"И.о. министра энергетики Юрий Витренко выразил обеспокоенность дальнейшей продажей нефти ПАО «Укрнафты» через аукционы по цене, которая значительно ниже европейской рыночной. Последний из таких аукционов состоялся 16 февраля 2021 года и, по данным Украинской энергетической биржи, во время него было продано 179 тыс. т нефти по цене 11 176,80 грн/т, что в долларовом эквиваленте значительно ниже текущей цены сырой нефти на европейском рынке", - говорится в сообщении.

Витренко заявил, что эта ситуация свидетельствует о необходимости совершенствования законодательных требований к проведению биржевых аукционов по продаже сырой нефти, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа на внутреннем рынке.

Но, кроме того, добавил министр, государство должно повлиять на НАК "Нафтогаз" как мажоритарного акционера "Укрнафты".

"Нафтогаз имеет рычаги влияния на Укрнафту как ее мажоритарный акционер, эти рычаги воздействия также должны были быть использованы для того, чтобы Укрнафта искала варианты избежания таких ситуаций, когда Укрнафта не в первый раз продает нефть по фактически заниженной цене", - говорится в заявлении Витренко, который был главой наблюдательного совета "Укранфты" до лета 2020 года.

В то же время на сайте "Укрнафты" сказано, что компания не получит убытки в результате такой операции.

"Компания проведет обратный выкуп нефти по цене ее продажи с целью дальнейшей переработки на нефтепродукты на мощностях Кременчугского НПЗ. Таким образом, цена реализации не будет иметь непосредственного влияния на финансовый результат компании. Полученные в результате переработки нефтепродукты будут реализованы ПАО «Укрнафта» через собственную сеть АЗС , что будет иметь стабилизирующий эффект на рынке нефтепродуктов в период стремительного роста цен на нефть и нефтепродукты", - заявила компания.

Глава наблюдательного совета "Укрнафты" Николай Гавриленко сообщил, что компания не впервые сталкивается с ситуацией, когда стартовые цены на бирже были ниже рыночных. "Эта проблема является следствием несовершенного регулирования со стороны государства, и Наблюдательный совет поддерживает обращение компании к Правительству с просьбой найти соответствующие решения", - заявил Гавриленко.

Напомним, что и.о. министра энергетики Юрий Витренко хочет уволить руководство НАК "Нафтогаз", которое возглавляет Андрей Коболев, а также прекратить контракты с членами Наблюдательного совета компании.

В 2020 году Коболев уволил Витренко из "Нафтогаза".