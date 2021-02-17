Цена нефти Brent превысила $64 на фоне падения добычи в США из-за холодов

В этом году нефть уже подорожала на 24% благодаря усилиям стран ОПЕК+ по устранению излишков предложения нефти на мировом рынке, накопившихся в период пандемии. Влияние морозов на цены вряд ли будет продолжительным, считают эксперты.

«Всплески очень холодной или очень жаркой погоды могут иметь резкие и немедленные последствия для предложения, но они не будут продолжительными», — отметила глава отдела сырьевых товаров и реальных активов S&P Dow Jones Indices LLC. Фиона Боал.