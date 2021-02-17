Цена нефти Brent превысила $64 на фоне падения добычи в США из-за холодов

Стоимость нефти марки Brent выросла выше $64 за баррель впервые с января 2020 года.

Цена нефти Brent превысила $64 на фоне падения добычи в США из-за холодов
Фото: korrespondent.net

Стоимость нефти марки Brent выросла выше $64 за баррель впервые с января 2020 года. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле подорожали на лондонской бирже ICE на 1,1% и достигли отметки в $64,02 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Торги на бирже

Последний раз один баррель нефти Brent стоил дороже $64 в январе 2020 года.

Нефть марки WTI дорожала к этому времени на 0,68% и продавалась с поставкой в апреле по цене $60,49 за баррель.

Цены на нефть на мировых рынках расту на фоне снижения добычи в США из-за холодов, сообщил Bloomberg.

Что повлияло на рост цен

По данным Energy Aspect Ltd., экстремально низкие температуры привели к сокращению добычи нефти в США более чем на 2 млн баррелей в день. Одновременно на 3 млн баррелей в день упал спрос на сырье со стороны нефтеперерабатывающих заводов, которые простаивают из-за отключения электроэнергии, вызванного резким похолоданием. По этой причине, в частности, были закрыты НПЗ в Техасе.

Закрытие нефтеперерабатывающих заводов привело к скачку фьючерсов на бензин в Нью-Йорке на $0,08 за баррель, которые закрылись на самом высоком уровне с августа 2019 года.

В этом году нефть уже подорожала на 24% благодаря усилиям стран ОПЕК+ по устранению излишков предложения нефти на мировом рынке, накопившихся в период пандемии. Влияние морозов на цены вряд ли будет продолжительным, считают эксперты.

«Всплески очень холодной или очень жаркой погоды могут иметь резкие и немедленные последствия для предложения, но они не будут продолжительными», — отметила глава отдела сырьевых товаров и реальных активов S&P Dow Jones Indices LLC. Фиона Боал.

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