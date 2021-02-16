Большинство энергоблоков АЭС переведут на американское топливо до конца года

Большинство энергоблоков АЭС переведут на американское топливо до конца года

Большинство атомных энергоблоков украинских АЭС будут работать на топливе американской компании Westinghousе уже до конца 2021 года.

Об этом во время панельной дискуссии сообщил и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

"Как вы знаете, у нас насчитывается 15 энергоблоков, из них два - так называемые малые на Ривненской АЭС. Сейчас 7 энергоблоков загружаются роSSийским топливом, 6 - топливом производства компании Westinghouse. В этом году у нас есть план загрузить еще один энергоблок Ривненской АЭС американским топливом", - отметил Котин.

По словам руководителя "Энергоатома", в прошлом году компания подписала договор с Westinghouse по завершению сертификации и поставки Украине топлива на один с малых реакторов ВВЭР-440. Таким образом Украина первой в Европе начала использование топлива Westinghousе для ядерных энергоблоков типа ВВЭР-440. Это решение опирается на Европейскую стратегию энергетической безопасности.

Котин напомнил, что страна успешно осуществила программу диверсификации поставок ядерного топлива, выполнив рекомендации МАГАТЭ и сделав это первой среди стран, на атомных станциях которых эксплуатируются реакторы ВВЭР-1000.

"В соответствии с этой программой доля топлива от одного поставщика не может превышать 60-70%", - уточнил глава "Энергоатома".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Азовсталь в январе снизила выпуск общего проката на 1%Азовсталь в январе снизила выпуск общего проката на 1%
"Нафтогаз" впервые потерял статус крупнейшего импортера газа"Нафтогаз" впервые потерял статус крупнейшего импортера газа
Пандемия обрушила ВВП Великобритании до минимума за 300 летПандемия обрушила ВВП Великобритании до минимума за 300 лет
Строительство "Северного потока-2" возобновят на следующей неделе - SpiegelСтроительство "Северного потока-2" возобновят на следующей неделе - Spiegel
В Харькове разоблачили онлайн-обменник, который работал с запрещенными платежными системамиВ Харькове разоблачили онлайн-обменник, который работал с запрещенными платежными системами
Блок рекламы


Похожие новости
Какие продукты и услуги подорожали в Украине в начале 2021 года. Данные ГосстатаКакие продукты и услуги подорожали в Украине в начале 2021 года. Данные Госстата
Укрэксимбанк получил прибыль впервые с конца 2019 годаУкрэксимбанк получил прибыль впервые с конца 2019 года
Всемирный банк обещает Украине два транша в $700 миллионов с прошлого года — МинфинВсемирный банк обещает Украине два транша в $700 миллионов с прошлого года — Минфин
В течение 2020 года украинцы занесли в банки более 133 миллиардовВ течение 2020 года украинцы занесли в банки более 133 миллиардов
Токен биржи Binance подорожал в 2,6 раза с начала годаТокен биржи Binance подорожал в 2,6 раза с начала года
ММКИ в январе 2021 года нарастил выпуск проката на 22,5%ММКИ в январе 2021 года нарастил выпуск проката на 22,5%
Электростанции Украины в разгар зимы остановили 15 энергоблоковЭлектростанции Украины в разгар зимы остановили 15 энергоблоков
В течение 2020 года ФГВФЛ удовлетворил требования кредиторов на сумму 7640,74 миллионаВ течение 2020 года ФГВФЛ удовлетворил требования кредиторов на сумму 7640,74 миллиона
Розничные сети подняли цены на бензины и дизельное топливоРозничные сети подняли цены на бензины и дизельное топливо
Первые аукционы по продаже тюрем начнутся в феврале 2021 года - МалюськаПервые аукционы по продаже тюрем начнутся в феврале 2021 года - Малюська
Последние новости
Подгружаем последние новости