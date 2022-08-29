В Україні ще одну групу ліків переведуть на е-рецепт

Нововведення планують із 1 листопада.

В Україні ще одну групу ліків переведуть на е-рецепт

Після того, як 1 серпня в аптеках почали продавати антибіотики за е-рецептом, МОЗ анонсувало другий етап впровадження електронного рецепту - на ліки, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини. Перехід очікується із 1 листопада. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Зазначається, що на час перехідного періоду лікарі зможуть скористатися для призначення препаратів рецептурними бланками форми №3. А після підключення до електронної системи охорони здоров'я зможуть виписувати е-рецепти. Аптекам для відпуску цієї категорії препаратів необхідно зареєструватися в ЄСОЗ.

Заступник міністра охорони здоров'я з цифрового розвитку Марія Карчевич зазначає, що впровадження е-рецепту – черговий етап на шляху євроінтеграції України та забезпечення контрольованості відпустки рецептурних ліків.

Очікується, що з 2023 року в Україні всі рецептурні препарати відпускатимуть за е-рецептом.

За матеріалами: Прес-служба МОЗ України /

Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Ціни на ліки в Україні зміняться вже за місяцьЦіни на ліки в Україні зміняться вже за місяць
Понад 850 тис. тонн сільгосппродукції вивезли через українські порти за 25 днів.Понад 850 тис. тонн сільгосппродукції вивезли через українські порти за 25 днів.
Євро знову коштує менше за доларЄвро знову коштує менше за долар
Опалювальний сезон: ліміти на газ, виділені підприємствам ТКЕ, значно скоротилиОпалювальний сезон: ліміти на газ, виділені підприємствам ТКЕ, значно скоротили
У Пенсійному фонді розповіли про відрахування із зарплат мобілізованих українцівУ Пенсійному фонді розповіли про відрахування із зарплат мобілізованих українців
Блок рекламы


Похожие новости
Швеція надасть Україні пакет допомоги на мільярд євроШвеція надасть Україні пакет допомоги на мільярд євро
В Україні подорожчали яблука, банани та лимониВ Україні подорожчали яблука, банани та лимони
З 1 вересня в Україні запроваджуються вимоги до цукру, який призначений для споживання людиноюЗ 1 вересня в Україні запроваджуються вимоги до цукру, який призначений для споживання людиною
Робота в Україні: вакансії, статистика, тенденціїРобота в Україні: вакансії, статистика, тенденції
Банк Естонії переказав НБУ 350 тисяч євро, отримані від продажу присвячених Україні монетБанк Естонії переказав НБУ 350 тисяч євро, отримані від продажу присвячених Україні монет
В Україні заарештовано активи ще чотирьох російських компаній на 72 млн грнВ Україні заарештовано активи ще чотирьох російських компаній на 72 млн грн
В Україні різко подешевшали огірки та помідори: скільки коштують овочі наприкінці літаВ Україні різко подешевшали огірки та помідори: скільки коштують овочі наприкінці літа
В Україні стабілізувалися зарплати: у яких сферах чекати їхнього зростанняВ Україні стабілізувалися зарплати: у яких сферах чекати їхнього зростання
Обмінники в Україні з 1 вересня запрацюють по-новомуОбмінники в Україні з 1 вересня запрацюють по-новому
Борель анонсував новий пакет макрофінансової допомоги Україні на 8 млрд євроБорель анонсував новий пакет макрофінансової допомоги Україні на 8 млрд євро
Последние новости
Подгружаем последние новости