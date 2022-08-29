В Україні ще одну групу ліків переведуть на е-рецепт

Після того, як 1 серпня в аптеках почали продавати антибіотики за е-рецептом, МОЗ анонсувало другий етап впровадження електронного рецепту - на ліки, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини. Перехід очікується із 1 листопада. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Зазначається, що на час перехідного періоду лікарі зможуть скористатися для призначення препаратів рецептурними бланками форми №3. А після підключення до електронної системи охорони здоров'я зможуть виписувати е-рецепти. Аптекам для відпуску цієї категорії препаратів необхідно зареєструватися в ЄСОЗ.

Заступник міністра охорони здоров'я з цифрового розвитку Марія Карчевич зазначає, що впровадження е-рецепту – черговий етап на шляху євроінтеграції України та забезпечення контрольованості відпустки рецептурних ліків.

Очікується, що з 2023 року в Україні всі рецептурні препарати відпускатимуть за е-рецептом.