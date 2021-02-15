Двум отелям в Киеве разрешили открыть игровые залы

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала разрешения на помещения для организации игровых залов в отелях компаниям ЛД-Перспектива и Хотел Проперти. Соответствующие документы опубликованы на сайте комиссии.

Двум отелям в Киеве разрешили открыть игровые залы
Фото: rbc.ua

Что это значит

Полученные разрешения — это часть пакета документов для открытия казино, зала игровых автоматов или букмекерского пункта в гостинице.

ЛД-Перспектива получила разрешение на организацию зала игровых автоматов или букмекерского пункта в подвальном помещении, площадью 313 м.кв., в трехзвездочном отделе Русь.

Разрешение дает возможность Хотел Проперти открыть игровые залы на первом этаже и подвале отеля Лыбидь.

Кому не повезло

КРАИЛ отказал компании Готель Менеджмент в разрешении на открытие казино в пятизвездочном отеле InterContinental. Согласно решению комиссии, технический паспорт помещения не отвечает уставленным требованиям.

Напомним

2 февраля Комиссия по регулированию игорного бизнеса выдала первую лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино онлайн ООО «Спейсикс» (ТМ Космолот).

Ранее сообщалось, что Кабинет министров создаст государственный фонд поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки, который будет пополняться средствами от платы за лицензии на игорный бизнес.

14 июля 2020 года Верховная Рада приняла законопроект №?2285-д о государственном регулировании игорного бизнеса.

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