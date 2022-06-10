Рабочий день в Украине разрешили увеличить до 12 часов

В период действия военного положения украинцам могут увеличить рабочий день до 12 часов. Работодатели не должны заранее сообщать своим работникам об изменении условий труда. Но они не могут решать такой вопрос единолично. Следовательно, руководители предприятий должны учитывать некоторые нюансы. Их разъяснили в Управлении Гоструда.

Так, следует отметить, что до полномасштабного вторжения многие предприятия на территории Украины работали в две смены, а то и круглосуточно – в три. Сейчас, по объективным причинам, количество смен сократилось на большинстве предприятий до одной. При этом работодатели вполне вправе увеличить продолжительность рабочей смены с 8 часов до 12, что уже немало из них и сделали.

Вместе с тем, в ведомстве объясняют, что установление такого режима работы разрешается, однако работодатель должен согласовать его с профсоюзом. Также необходимо будет ввести суммированный учет рабочего времени. Это вытекает из требований ст. 61 КЗоТ.

При этом в Гоструда добавили, что в условиях военного положения работодатель не должен предупреждать работников об изменении существенных условий труда (режима работы) за два месяца, как это было до войны. Теперь такие изменения могут происходить гораздо быстрее и администрация просто ставит работников перед фактом.

Таким образом, работодатель может вводить суммированный учет рабочего времени и менять режим работы распорядительным документом, но только при условии согласия профсоюза.

Напомним, Кабмин принял важное решение, касающееся выплат пособий по безработице.