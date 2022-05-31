Украинцам разрешили забирать трудовые книжки с работы домой

В Украине в период действия военного времени гражданам разрешили хранить трудовые книжки дома. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Чтобы получить трудовую книжку на руки, сотрудник должен обратиться к работодателю и написать соответствующее заявление. Украинцу нужно указать причину, по которой он решил забрать документ домой.

Работодателю необходимо внести данные в дополнительный журнал учета временно изданных трудовых книжек, а человеку – расписаться в получении трудовой книжки и обязательстве ее вернуть. В таком случае организация, где трудоустроен работник, снимает ответственность за сохранение документа.

Разрешение забрать книжку действует в интересах сотрудника. Отмечено, что он может сменить место жительства и работу из-за опасности, которая сохраняется в Украине в условиях войны с Россией .

По закону, если предприятие находится в районе активных боевых действий, работодатель сам решает, как хранить кадровые документы и принимает решение о выдаче трудовых книжек работникам. Он не может вынудить забрать трудовую книжку против желания самого работника.

При этом, если книжка будет уничтожена из-за боевых действий, у украинцев будет много хлопот по восстановлению данных при выходе на пенсию. В таком случае компания вряд ли понесет ответственность, поскольку войну признано форс-мажорным обстоятельством.

Напомним, по официальным данным после 24 февраля работу потеряли около 5 миллионов украинцев. Узнать, в каких городах больше всего вакансий и самая высокая зарплата, можно здесь.