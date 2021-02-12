Очередной рекорд. Курс биткоина впервые поднялся до $49 тысяч

В ночь на пятницу, 12 февраля, курс биткоина на криптобирже Binance впервые достигал $49 тыс. После этого он снизился. По состоянию на утро криптовалюта торговалась на уровне в $47,4 тыс., за прошедшие сутки она подорожала на 7%. Об этом пишет РБК.

Очередной рекорд. Курс биткоина впервые поднялся до $49 тысяч

По состоянию на 11.50 по Киеву курс биткоина составляет $47,182 за монету.

Что повлияло на курс

В феврале цена биткоина растет на фоне позитивных новостей. Криптовалюта начала активно дорожать после того, как автопроизводитель Tesla объявил о покупке биткоинов на $1,5 млрд. Также компания обеспечит возможность оплаты автомобилей биткоинами.

На прошлой неделе платежный гигант Visa анонсировал выпуск собственной системы (API) для покупки криптовалют, которая будет интегрирована с банками. Запуск продукта запланирован на конец текущего года. Первым пользователем сервиса станет цифровой банк First Boulevard.

Вчера платежная система Mastercard cообщила, что в 2021 году начнет работать с несколькими криптовалютами. Речь идет о поддержке стейблкоинов — криптовалют, обеспеченных устойчивыми активами (например, долларом США).

Вчера платежная система Mastercard cообщила, чтов 2021 году начнет работать с несколькими криптовалютами. Речь идет о поддержке стейблкоинов — криптовалют, обеспеченных устойчивыми активами (например, долларом США).

О начале работы с биткоином и другими криптовалютами также объявил старейший банк США Bank of New York Mellon. Он будет хранить и проводить операции с цифровыми активами в интересах своих клиентов. Компания разрабатывает специальную платформу, которая позволит проводить операции с криптовалютой так же, как это происходит с традиционными активами.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Нафтогаз" впервые потерял статус крупнейшего импортера газа"Нафтогаз" впервые потерял статус крупнейшего импортера газа
ММКИ в январе 2021 года нарастил выпуск проката на 22,5%ММКИ в январе 2021 года нарастил выпуск проката на 22,5%
Азовсталь в январе снизила выпуск общего проката на 1%Азовсталь в январе снизила выпуск общего проката на 1%
Днепровский меткомбинат в январе перевыполнил план по выпуску сталиДнепровский меткомбинат в январе перевыполнил план по выпуску стали
Верховная Рада одобрила запрет на размещение рекламы на дорогахВерховная Рада одобрила запрет на размещение рекламы на дорогах
Блок рекламы


Похожие новости
Марченко о курсе: Рекомендую не обращать внимания на незначительные колебанияМарченко о курсе: Рекомендую не обращать внимания на незначительные колебания
Рост биткоина подтолкнул курс Ethereum к новому максимумуРост биткоина подтолкнул курс Ethereum к новому максимуму
"Нафтогаз" впервые потерял статус крупнейшего импортера газа"Нафтогаз" впервые потерял статус крупнейшего импортера газа
Турция намерена выплавить рекордный объем сталиТурция намерена выплавить рекордный объем стали
Bitcoin снова установил рекорд и стоит более $ 47 000Bitcoin снова установил рекорд и стоит более $ 47 000
Из-за коронакризиса в Германии рекордно обвалился экспортИз-за коронакризиса в Германии рекордно обвалился экспорт
Биткоин пересек отметку в 44 тысячи долларов – Tesla помоглаБиткоин пересек отметку в 44 тысячи долларов – Tesla помогла
Tesla сообщила о покупке биткоинов на $1,5 миллиарда. Цена криптовалюты побила рекордTesla сообщила о покупке биткоинов на $1,5 миллиарда. Цена криптовалюты побила рекорд
Очередной нумизматический аукцион Нацбанка состоится 11 февраляОчередной нумизматический аукцион Нацбанка состоится 11 февраля
НБУ повысил е-лимит для инвестиций физлиц за рубеж до 200 тысяч евроНБУ повысил е-лимит для инвестиций физлиц за рубеж до 200 тысяч евро
Последние новости
Подгружаем последние новости