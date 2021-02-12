Очередной рекорд. Курс биткоина впервые поднялся до $49 тысяч

В ночь на пятницу, 12 февраля, курс биткоина на криптобирже Binance впервые достигал $49 тыс. После этого он снизился. По состоянию на утро криптовалюта торговалась на уровне в $47,4 тыс., за прошедшие сутки она подорожала на 7%. Об этом пишет РБК.

По состоянию на 11.50 по Киеву курс биткоина составляет $47,182 за монету.

Что повлияло на курс

В феврале цена биткоина растет на фоне позитивных новостей. Криптовалюта начала активно дорожать после того, как автопроизводитель Tesla объявил о покупке биткоинов на $1,5 млрд. Также компания обеспечит возможность оплаты автомобилей биткоинами.

На прошлой неделе платежный гигант Visa анонсировал выпуск собственной системы (API) для покупки криптовалют, которая будет интегрирована с банками. Запуск продукта запланирован на конец текущего года. Первым пользователем сервиса станет цифровой банк First Boulevard.

Вчера платежная система Mastercard cообщила, что в 2021 году начнет работать с несколькими криптовалютами. Речь идет о поддержке стейблкоинов — криптовалют, обеспеченных устойчивыми активами (например, долларом США).

Вчера платежная система Mastercard cообщила, чтов 2021 году начнет работать с несколькими криптовалютами. Речь идет о поддержке стейблкоинов — криптовалют, обеспеченных устойчивыми активами (например, долларом США).