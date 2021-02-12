НБУ не будет участвовать в достройке инвестобъектов Аркады. Не имеет законодательных прав

Национальный банк Украины заявил, что не имеет правовых оснований для заключения меморандума о завершении строительства жилых комплексов банка Аркада. Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе НБУ.

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По букве закона

«Национальный банк действует на основании и в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины. Так как АО АКБ „Аркада“ находится в стадии ликвидации, то у Национального банка, исходя из требований ст. 3 закона Украины „О системе гарантирования вкладов физических лиц“ и ст. 76 закона Украины „О банках и банковской деятельности“, отсутствуют правовые основания для заключения такого меморандума», — поясняется в сообщении.

В ДТЭК «Киевские электросети» также заявили, что не могут взять на себя обязательства по строительству подстанции и воздушной линии для присоединения к сетям ЖК «Патриотика на озерах» в рамках меморандума. Компания объясняет это тем, что проект строительства предусматривался за счет заказчика присоединения, поэтому не был включен в инвестпрограмму компании и план развития сетей на 2021 годы.

Что предшествовало

Как заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, меморандум о завершении строительства жилых комплексов банка «Аркада» планировалось подписать 5 февраля.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее сообщал о подготовке проекта меморандума, который должны были подписать заинтересованные стороны, в частности НБУ и Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

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