НБУ доказал законность всех решений относительно вывода 5 «непрозрачных» банков с рынка

Национальный банк выиграл все судебные споры относительно законности принятых решений о признании этих банков неплатежеспособными. Об этом регулятор сообщил сегодня в пресс-релизе на официальном сайте.

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Все решения регулятора о выводе банков с рынка за непрозрачную структуру собственности являются действительными, а те из них, которые подвергались судебному контролю, — подтверждены судами.

Судебные хроники

Верховный Суд Украины 27 января 2021 года полностью отказал в удовлетворении кассационной жалобы миноритарного акционера банка «Народный капитал» на решение судов предыдущих инстанций. Тес самым регулятор подтвердил законность признания банка неплатежеспособным. Главным принципом такого решения был факт установления непрозрачной структуры собственности в банке.

По этой же причине были признаны неплатежеспособными банки «ТК Кредит», «Юнисон», Смартбанк и Классикбанк. Во всех случаях владельцы банков не приняли необходимых мер для приведения своей структуры собственности в соответствие с требованиями законодательства. Судебные инстанции оставили в силе решение о правомерности действий Нацбанка: