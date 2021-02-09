Газпром потерял почти 40% прибыли от экспорта природного газа

Газпром потерял почти 40% прибыли от экспорта природного газа

Доходы компании "Газпром" от экспорта природного газа в 2020 году снизились на 39,6% в сопоставлении с 2019 годом и составили 25,25 млрд долл. Об этом говорится в сообщении Федеральной таможенной службы РоSSии, передает enkorr.

Физический объем экспорта газа за отчетный период упал на 9,7%, – до 199,2 млрд кубометров.

В том числе в декабре экспорт газа составил 19,7 млрд кубометров (+7,6% в месячном выражении) на общую сумму 3,09 млрд долл. (на 8,4% больше, чем в ноябре 2020 года).

В декабре 2020 года средняя экспортная стоимость поставок газа выросла до 156,6 долл./тыс. кубометров против 155,48долл./тыс. кубометров в ноябре и 145 долл./тыс. кубометров в октябре 2020 года. В сентябре средняя стоимость составляла 123 долл. за тыс. кубометров, в августе – 92 долл., в июле – 86 долл., в июне – 82 долл., в мае – 94 долл. за тысячу кубометров.

Экспорт нефти из РоSSии по итогам прошлого года сократился на 40,8% – до 72,37 млрд долл. В физическом выражении экспорт снизился на 11,4% – до 238,61 млн тонн.

МинПром по материалам enkorr

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Fitch подтвердило рейтинг пяти украинских банковFitch подтвердило рейтинг пяти украинских банков
Азовсталь – в тройке лидеров по возмещению НДСАзовсталь – в тройке лидеров по возмещению НДС
Цена токена Litentry за минуту подскочила на 7430%Цена токена Litentry за минуту подскочила на 7430%
В Харькове разоблачили конвертцентр с оборотом 5 млрд гривенВ Харькове разоблачили конвертцентр с оборотом 5 млрд гривен
Украина снова запросила аварийную помощь из Беларуси из-за остановки энергоблоков ТЭС Ахметова, - СМИУкраина снова запросила аварийную помощь из Беларуси из-за остановки энергоблоков ТЭС Ахметова, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
"Нафтогаз" впервые потерял статус крупнейшего импортера газа"Нафтогаз" впервые потерял статус крупнейшего импортера газа
Алжир уже не нефтяная держава. Экспорт алжирской нефти и газа упал на 30%Алжир уже не нефтяная держава. Экспорт алжирской нефти и газа упал на 30%
Экспорт из Британии в ЕС обвалился почти на 70%Экспорт из Британии в ЕС обвалился почти на 70%
Получателям льгот и субсидий упростили процедуру смены поставщика газаПолучателям льгот и субсидий упростили процедуру смены поставщика газа
В Европе израсходовали свыше 50% запасов газаВ Европе израсходовали свыше 50% запасов газа
Тарифы на газ остаются высокими из-за спекуляций "Нафтогаза" на рынкеТарифы на газ остаются высокими из-за спекуляций "Нафтогаза" на рынке
Увеличение добычи газа до полного покрытия потребностей – цель на 5 летУвеличение добычи газа до полного покрытия потребностей – цель на 5 лет
Цена Brent превысила $59 впервые почти за годЦена Brent превысила $59 впервые почти за год
МВФ связал рост мирового госдолга почти до 98% ВВП с пандемиейМВФ связал рост мирового госдолга почти до 98% ВВП с пандемией
АМПУ в 2020 году получила 2,65 млрд грн чистой прибылиАМПУ в 2020 году получила 2,65 млрд грн чистой прибыли
Последние новости
Подгружаем последние новости