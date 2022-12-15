Газпром за рік скоротив видобуток газу на 19,6% і експорт на 45%

З 1 січня по 15 грудня 2022 року російський Газпром видобув 394,1 млрд кубометрів газу, що на 19,6% (на 96,3 млрд кубометрів) менше, ніж за аналогічний період 2021 року. Про це повідомляє пресслужба Газпрому в Telegram.

Фото: censor.net

Деталі

«Попит на газ компанії з газотранспортної системи (ГТС) на внутрішньому ринку за цей період зменшився на 5,2% (на 12,5 млрд куб. м). Водночас із 1 до 9 грудня на тлі холодних температур Газпром щодня постачав газотранспортною системою російським споживачам рекордний для аналогічних діб обсяг природного газу (максимальний добовий обсяг — 1605,2 млн куб. м — поставлено 7 грудня 2022 року)», — заявили в компанії.

Експорт

При цьому експорт Газпрому за вказаний період також впав — до 97,8 млрд кубометрів — це на 45,1% (на 80,2 млрд куб. м) менше, ніж за той самий період 2021 року. Газпром постачає газ згідно з підтвердженими заявками, додають в компанії.

Водночас зростає експорт газу до Китаю газопроводом «Сила Сибіру» в рамках двостороннього довгострокового контракту між «Газпромом» і CNPC. Зазначається, що поставки регулярно йдуть понад добові контрактні кількості.

За даними Gas Infrastructure Europe, на 13 грудня з європейських підземних сховищ відібрано 8,8 млрд куб. м газу — 12,6% від обсягу, закачаного під час підготовки до опалювального сезону.

При цьому, попри маскимальні запаси газу у ЄС та заяви Єврокомісії, що в ЄС готові до зими, «Газпром» продовжує стверджувати про можливу нестачу палива у Європі під час опалювального періоду.

«Навантаження на ПСГ Європи в поточному осінньо-зимовому періоді очікується вищим, ніж у попередні роки, у зв'язку зі зміненою логістикою і джерелами газопостачання європейського ринку», — стверджують в компанії.