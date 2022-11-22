У Польщі скасували рекордний штраф для «Газпрому»

Суд із захисту конкуренції та прав споживачів Польщі скасував штраф російському держконцерну "Газпром" у розмірі понад 29 млрд злотих (близько $6,3 млрд) за порушення антимонопольних правил, повідомило Управління захисту конкуренції та прав споживачів (UOKiK) Польщі.

Російський держконцерн "Газпром" та компанії Engie Energy, Uniper, OMV, Shell oraz Wintershall оштрафували в жовтні 2020 року на загальну суму 178,5 млн. злотих (близько 39,8 млн. євро) за порушення антимонопольних правил. Згідно з висновком регулятора, "Газпром" без його згоди уклав угоду з цими компаніями, що могло призвести до обмеження конкуренції.

Розслідування тривало близько двох років, з 2018. Однак після оскарження рішення про штраф суд ухвалив, що спільне підприємство "Газпрому" з іншими компаніями так і не було створено, а UOKiK перевищив свої повноваження, коли накладав штрафні санкції.

Водночас в UOKiK обуренні рішенням та збираються подавати апеляцію.

«Ми вимагатимемо письмового обґрунтування вироку, а потім подамо апеляцію у цій справі», - заявив керівник UOKiK Томаш Хростни.