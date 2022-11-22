Україна відповіла “Газпрому” на звинувачення в приховуванні газу для Молдови

Російська компанія знову вдалась до газового шантажу. Цього разу щодо Молдови, інформує ZN.ua.

Україна відповіла “Газпрому” на звинувачення в приховуванні газу для Молдови

Заяви “Газпрому” про “осідання газу, який призначався Молдові, в українських сховищах”, є відвертою маніпуляцією, оскільки всі обсяги газу, які були прийняті на точці входу з Росії були передані на точках виходу з України до Молдови у повному обсязі, що підтверджено всіма необхідними документами, заявили в Операторі газотранспортної системи України.

В компанії зазначили, що документи були підписані з усіма суміжними операторами, одним з яких є сам “Газпром”.

Водночас, погрожуючи зменшити обсяги транспортування в Молдову, російська компанія намагається позбавити цю країну можливості використовувати українські ГТС та підземні сховища газу і заблокувати практику віртуального реверсу, який Україна та Молдова почали застосовувати восени цього року.

“Росія не вперше вдається до використання газу як інструменту політичного тиску. Йдеться про грубу маніпуляцію фактами задля обґрунтування свого рішення ще більше обмежити обсяги постачання газу до європейських країн. Запровадження типових європейських бізнес-правил роботи на міждержавних точках з’єднання свідомо трактується Газпромом як порушення контрактних зобов’язань, вочевидь, у політичних, а не комерційних цілях”, – заявила директорка з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями Ольга Бєлькова.

Нагадаємо, «Газпром» виставив погрозу скоротити подачі газу через Україну до Молдови з 28 листопада, якщо "зберігатиметься транзитний дисбаланс".


Ірина Знась, ZN.ua





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