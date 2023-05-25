Фінська Gasum розірвала контракт із Газпромом на постачання газу

22 травня фінська компанія Gasum розірвала довгостроковий контракт на постачання природного газу трубопроводом із ТОВ «Газпром експорт», ідеться в пресрелізі. Водночас довгостроковий контракт на постачання СПГ залишається чинним.

Фінська Gasum розірвала контракт із Газпромом на постачання газу
Фото: ubr.ua

Що відомо

Gasum має довгостроковий контракт на постачання природного газу трубопроводом із російською компанією «Газпром експорт». У квітні 2022 року російська компанія висунула фінській вимогу про сплату платежів у рублях, а не в євро.

Gasum не прийняв цієї вимоги, також компанії мали суттєві розбіжності щодо деяких інших вимог, висунутих на підставі контракту. Тож Gasum передала справу до арбітражу.

У листопаді 2022 року арбітражний суд вирішив, що Gasum не зобов?язаний був платити ні в рублях, ні відповідно до запропонованого порядку оплати. Крім того, суд зобов?язав Gasum та «Газпром експорт» продовжити переговори щодо контракту для врегулювання ситуації.

Переговори завершилися тим, що сторони не змогли дійти згоди у встановлений судом термін, у зв?язку з чим 22 травня Gasum розірвала контракт.

Зазначається, що надалі сторони доопрацюють деталі розірвання контракту.





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