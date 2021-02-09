За время карантина в Украине безработным выплатили 15,8 млрд гривен

С начала карантина общий объем помощи по безработице в Украине достиг 15,8 млрд грн.

Об этом на Всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Общая помощь по безработице составила 15,8 млрд грн. Выплаты происходят ритмично. Через центр занятости трудоустроено более 600 тыс. человек", - цитирует министра агентство "Укринформ".

Напомним, в декабре премьер Денис Шмыгаль заявил, что сейчас в Украине начался второй пик обращений по безработице, связанный с пандемией коронавируса.

По данным Госстата, по состоянию на 25 января 2021 года 485,3 тыс. украинцев имели статус безработного. Это на 33% больше, чем на эту же дату в 2020 году.