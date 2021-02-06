Верховная Рада одобрила запрет на размещение рекламы на дорогах

Евроинтеграционный комитет Верховной Рады 5 февраля признал, что законопроект №4534 не противоречит международно-правовым обязательствам Украины, сообщило информационное управление аппарата ВР. Этот проект закона предусматривает запрет рекламы на автомобильных дорогах.

Авторы законопроекта исходили из того, что реклама отвлекают внимание водителей. Она мешает им своевременно оценить ситуацию на дороге, особенно из-за их яркого освещения в темное время суток.

Также отмечается, что большинство рекламных конструкций возле дорог установлено с нарушениями нормативно-правовых актов.

Предполагается, что если убрать рекламу непосредственно от дорог, то это поможет снизить количество ДТП.

Предлагается оставить рекламу, если она находится на расстоянии не менее 10 метров от края полосы автомобильных дорог общего пользования. Над проезжей частью автомобильных дорог её хотят полностью убрать.

Кроме того, законопроект предусматривает отказ от наружной рекламы на пешеходных дорожках, аллеях и на велосипедных дорожках.

Ранее стало известно, что в Украине полиция больше не имеет право останавливать автомобили жезлом.